Nous perills per als infants rohingya

Els refugiats rohingya que han fugit a Bangladesh s'enfronten a la temporada d'huracans i del monsó, que poden convertir en una catàstrofe allò que ja és una situació humanitària desesperada. Les fortes pluges que es produeixen amb l'arribada del monsó, entre l'abril i el maig, augmenten el risc de brots de malalties com el còlera o la diarrea aquosa aguda a causa del consum d'aigua en mal estat.

A més, els camps de refugiats podrien inundar-se i els fràgils habitatges en què viuen milers de famílies podrien quedar arrasats per lliscaments de terra.

“Els nins rohingya pertanyen a la minoria més perseguida del món. Han estat testimonis d'un horror i una violència inimaginables. Han vist violència i devastació, fins i tot assassinats d’éssers estimats”, assegura Javier Martos, director executiu d'UNICEF Comitè Español. “Els rohingya viuen ara mateix en una mena de llimbs perquè cap país no els reconeix. Les seves condicions de vida són molt precàries i, a més, ara s'enfronten a les conseqüències que pot tenir la temporada d'huracans i del monsó. Estaríem en una “emergència dins de l'emergència”. El món no pot tancar els ulls davant aquesta tragèdia, si ho fa, ells ho perdran tot”.

"Els nins rohingya pertanyen a la minoria més perseguida del món. Han estat testimonis d'un horror i una violència inimaginables" Javier Martos - UNICEF

Des de final d'agost, han arribat a Bangladesh 671.000 rohingya, el 54% dels quals són nins. Cada dia es necessiten més de 16 milions de litres d'aigua neta, i s'han de construir o mantenir 50.000 latrines per millorar el sanejament i evitar el risc de malalties com la diarrea aquosa aguda, que pot ser mortal per als nins.

Per tal de minimitzar les conseqüències d'aquesta doble emergència, UNICEF ja ha iniciat algunes accions per protegir la població rohingya. S'ha engegat la tercera ronda d'una campanya de vacunació contra la diftèria, s'han construït centres per tractar la diarrea i algunes infraestructures s'han reforçat, clausurat o ressituat per evitar que les inundacions o els lliscaments de terra les afectin.

54% dels refugiats rohingya a Bangladesh són nins

A més, més de 293.000 persones han rebut informació sobre estratègies per protegir-se i protegir les seves llars d’un huracà, i s'han preparat subministraments d'aigua i sanejament que inclouen sabó, clor i tauletes per potabilitzar l'aigua.