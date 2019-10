El Museu del Joguet se’n va a l’escola

Des de la seva creació (1982), el Museu del Joguet de Catalunya (MJC) de Figueres ha participat activament en iniciatives pedagògiques amb escoles tant de Figueres com de la resta de Catalunya. La seva declaració fundacional recull la missió d’estimular, fomentar, divulgar i defensar la cultura lúdica. “L’educació i la formació de les persones al llarg de la vida és un aspecte primordial”, explica la conservadora Eva Pascual, que converteix el museu en un espai d’aprenentatge i d’experiència perquè el patrimoni sigui una eina d’educació, de socialització i de comunicació al servei de la comunitat.

Una d’aquestes col·laboracions ha estat El pas del temps amb les joguines, un projecte dels cicles infantil i inicial de l’Escola Pous i Pagès, de Figueres, un centre de màxima complexitat que acull l’alumnat dels barris de Culubret i de Sant Joan. L’objectiu era identificar els canvis dels alumnes amb el pas del temps i del seu entorn més proper a través dels joguets. “Va ser molt útil disposar del Museu tan a prop per decidir tractar aquest tema”, apunta Núria Varó, mestra del cicle inicial, mentre que per al Museu es “trenca la màxima que l’escola va al museu i hem fet que el Museu sigui qui ha anat a l’escola”, diu Pascual.

L’objectiu era identificar els canvis dels alumnes amb el pas del temps i del seu entorn més proper a través dels joguets

Va ser el claustre de mestres qui va preparar el projecte amb els alumnes com a protagonistes. L’exposició resultant es va poder veure a l’escola i l’MJC hi va contribuir aportant recursos, “des de facsímils de jocs, imatges d’infants amb joguines i materials de museografia”. El més significatiu, diu Varó, és que els alumnes “van poder sortir del barri i visitar les instal·lacions del Museu” però, alhora, l’exposició que es va fer a l’escola “va ser visitada per alumnes d’altres centres”, fet que reflecteix “la voluntat d’obertura i treball a la comunitat” d’una col·laboració com aquesta. Els diferents cicles avaluaven el pas del temps a partir de diferents elements, com el transport, que ocupava els de cicle mitjà, o els balls i la música, que centraven l’interès dels del cicle superior.

LLEURE I PEDAGOGIA

Cal tenir en compte que el fons museístic de l’MJC és una mina per a la imaginació. Actualment, compta amb uns 22.000 jocs i joguets des de finals del segle XIX fins a l’actualitat. “L’amplíssim repertori va permetre escollir els jocs tradicionals més coneguts i es van fer facsímils perquè s’exposessin a l’escola”, una col·laboració que respon a l’aposta d’oferir “noves propostes, més enllà de la visita o de les activitats pròpies”, subratlla Pascual. “El joc és un mitjà d’expressió universal i l’hem d’entendre com un recurs valuosíssim per fomentar l’autonomia, l’aprenentatge i la integració”.