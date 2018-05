Jugar per prevenir l’assetjament

La Fundació Barça organitza el 12 de maig, per primera vegada, la Festa de la Convivència. Es tracta d’una nova eina de prevenció d’actituds d’assetjament. Des de les 10 h del matí fins a les 19 h de la tarda, a l’esplanada del Camp Nou (Barcelona), mil i un tallers, espectacles musicals i els personatges del Club Super3 s’adreçaran a criatures d’entre 5 i 12 anys perquè entenguin, tot jugant, el valor de la convivència i el respecte.

La Fundació té tres línies de treball que tenen com a objectiu millorar la vida de criatures i joves. La primera és la prevenció de la violència; la segona, la inclusió social, i la tercera, l’accés a l’educació. Dins de la primera línia, la de prevenció de la violència, s’hi adscriu el programa d’assetjament, conegut amb el terme anglès bullying, que, al seu torn, es divideix en altres noves línies d’actuació. “Creiem que l’esport és una eina de prevenció, i per això hem posat en marxa una metodologia que ofereix eines als entrenadors de futbol formatiu del mateix club i també d’altres federacions esportives”, afirma Maria Vallès, directora de la Fundació Barça.

La festa vol promoure el valor de la convivència i el respecte

Així doncs, a l’hora de prevenir l’assetjament, la Fundació Barça considera que l’esport té una força cabdal, però també creu que en té l’àmbit escolar. Per això ara estan treballant “amb mestres d’una quinzena d’escoles per validar una metodologia de prevenció del bullying a les escoles de primària”, així com “organitzant sessions per a famílies on se’ls ofereixen eines per promoure actituds que evitin l’assetjament”, continua explicant Maria Vallès. En aquest sentit, l’any passat, la Fundació va organitzar un congrés, que va tenir lloc a l’Auditori del FC Barcelona i que va reunir persones que havien sigut víctimes, familiars, professors i administració, i en què es va llançar la campanya de lluita contra l’assetjament amb l’ajut de jugadors del club com Sergi Roberto, Marta Unzué i Pau Ribas.

Enguany, la Festa de la Convivència vol continuar la feina de sensibilització. Entre les activitats més destacades hi haurà una pista de futbol i una de street basket basades en la metodologia Futbolnet, en què es juga sense àrbitres i en tres temps: primer els jugadors posen les normes del joc, després es juga el partit i finalment tots reflexionen sobre el grau d’acompliment de les normes.

ACTIVITATS PER A TOTHOM

A la part central de la zona d’activitats hi haurà un gran cub de fusta perquè els assistents hi dibuixin un mural a favor de la bona convivència. La dibuixant Roser Calafell, autora (entre d’altres títols) del conte 'Anem al Camp Nou' (La Galera), dirigirà l’activitat. I entre les activitats més innovadores, la Fundació Barça també organitzarà un escape room dins d’una gran estructura dividida en diversos mòduls. El fil conductor serà solucionar una situació d’assetjament escolar que es planteja. Seguint aquest fil, el grup d’investigadors hauran de descobrir les habilitats, actituds i valors per trencar aquesta situació i retornar a una bona convivència. “Comptaran amb l’ajut de professors (representats per actors) que els ajudaran a superar les proves”, explica Vallès.

Cal destacar també l’àmplia oferta de tallers: papiroflèxia, pintacares, circuits de fustes i de cordes, escalada o role playing bullying. Aquesta última activitat consistirà en el plantejament de tres escenaris possibles d’un conflicte on apareixeran un assetjador, una víctima i un observador. A partir d’aquí, les famílies assumiran diferents rols com a espectadors passius, actius o defensors a fi de poder reflexionar tots junts davant aquestes situacions. També hi haurà espectacles musicals (Tresca i Verdesca i el grup Xiula), circ i malabars.