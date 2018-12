Fa una dècada que al David García i Gimeno, cap d’estudis del Col·legi Mare de Déu de la Salut, al barri de la Salut de Badalona, se li va acudir 'Grans històries'. Es tracta d’un projecte d’intercanvi generacional per enriquir grans i petits, en què nenes i nens de primària es troben mensualment amb avis i àvies de la Residència Llegat Roca i Pi de Badalona. Per celebrar el desè aniversari han presentat el documental 'Grans històries' al festival internacional de curtmetratges Filmets Badalona Film Festival.

El que va començar amb uns contes explicats als petits de l’escola, els de P5, ha anat creixent fins al punt que ja han publicat un parell de llibres i segueixen amb les visites per explicar històries clàssiques i experiències. Els petits aprenen i s’entretenen i, alhora, els avis treballen l’expressivitat, el llenguatge corporal o la memòria. A final de curs, els alumnes de 4t representen amb la gent gran un musical al Teatre Blas Infante de la ciutat. El resultat després d’haver defensat dalt dels escenaris 'Jesucrist Superstar', 'Grease', 'Mamma mia', 'Sonrisas y lágrimas', 'El rei lleó' o 'La bella i la bèstia', és la satisfacció d’haver treballat junts i de veure com creix el vincle afectiu entre avis i nens. A la primera sessió, abans dels assajos, visiten la residència. “És un moment especial. Sovint és la primera vegada que visiten una llar d’avis. Els ensenyen l’habitació, les fotografies de les famílies, parlen i es coneixen”, explica Laura Renau, treballadora i educadora social de la residència. El cap d’estudis afegeix que “són experiències que contribueixen a un envelliment més saludable”.

Quan és el torn d’anar a l’escola és tota una aventura que dona vida als grans: sortir de la residència, esmorzar fora de casa… Amb els nois i noies de cicle superior fan diferents tallers -hort, cuina, costura, bingo i jocs de taula, informàtica-, en què tots poden aportar els seus coneixements. Un dels tallers és el de ràdio, que acaba sent un programa de ràdio: 'Grans històries', dirigit i presentat per Oriol Casals i que s’emet a l’estiu a Ràdio Estel, en què la gent gran explica històries i anècdotes, com quan van anar a la guerra o vivien en una colònia tèxtil. “L’experiència té un valor pedagògic increïble. No és el mateix que ho expliqui el professor de medi que algú que ho ha viscut en primera persona”, diu García. El 2014 va guanyar una menció de qualitat al millor programa de ràdio en els Premis Ràdio Associació.

TOTS HI GUANYEN

“És un projecte d’aprenentatge, que combina un aprenentatge curricular i també envia un valor educatiu profund, un missatge educatiu molt potent als alumnes de l’escola, que viuen en primera persona la solidaritat i cada any s’impliquen per conèixer la gent gran -explica satisfet David García-; notem un canvi en els joves, en el tracte amb els avis, amb petits detalls, com quan anem a visitar-los a la residència i a l’autobús s’aixequen per deixar seure la gent gran. Aquest respecte per uns valors que sembla que s’estan perdent i que volem recuperar ens fa estar orgullosos”.

Per a Laura Renau, treballadora i educadora social a la residència, el més destacat del projecte és veure com als avis se’ls encomana l’alegria de les criatures i els augmenta l’autoestima, “esperen l’arribada dels nens, estan il·lusionats, els agrada compartir els seus coneixements i experiències”. “Donar valor a l’experiència vital els omple”, assegura Renau. És una oportunitat per a la quarantena de persones del total de 134 residents que hi participen, alhora que també es treballen una sèrie de valors amb els nois i noies: la solidaritat, el respecte per la gent gran i l’estima que sorgeix entre ells. “Una història de vida, on els grans esperen l’arribada dels petits i veuen com evolucionen al llarg dels anys”. Per al cap d’estudis del Col·legi Mare de Déu de la Salut, la valoració és superpositiva: “Vam començar una mica a l’aventura, per veure com anava aquesta relació intergeneracional que volíem fomentar. Després de valorar-ho i millorar-ho cada any, s’ha convertit en un projecte d’escola, on totes les parts implicades -també les famílies- estan encantades”.

I a partir d’ara? Després de deu anys el projecte segueix ben viu i amb ganes de créixer. “Cada any intentem incorporar novetats, fer nous tallers… El musical d’aquest any serà 'Tarzan'”. I una de les noves idees per al curs vinent, després de l’experiència del documental, és fer un taller de curtmetratge durant tot el curs, amb els avis i àvies de la residència i els alumnes de 5è i 6è, i presentar-lo al Filmets.