Estiu, temps de colònies

Dissabte passat mateix, just l'endemà d'acabar el curs, van començar a sortir els primers autocars carregats d'infants que gaudiran d'uns dies de desconnexió i aprenentatges en colònies i casals. Dissabte, per exemple, sortien els primers autocars de la Fundació Pere Tarrés camí de la casa de colònies de Pare Artigues (Planoles, Ripollès). Concretament, una seixantena d'infants d'entre 6 i 12 anys del Centre d'Esplai Trencaclosques del MCECC gaudeixen aquests dies d'una setmana de colònies, mentre que els grups de més edat faran campaments i una ruta. En total van marxar 98 infants i adolescents. Però va ser dimarts quan van començar la majoria dels casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés a Barcelona, la seva àrea metropolitana, Manresa, la província de Tarragona i Mallorca. En total, més de 33.700 infants i joves participaran en alguna de les prop de 650 activitats que la Fundació ha preparat juntament amb els seus centres d'esplai vinculats.

L'objectiu de les colònies i casals d'estiu és potenciar els hàbits saludables entre els infants i joves.És a dir, incloure pràctiques saludables que tinguin beneficis per la salut física, mental i emocional d'un individu o conjunt social. Incidir en aquests beneficis permet evitar problemàtiques d'obesitat infantil, treballar la sociabilitat de l'infant a través de la pràctica de l'esport en equip i detectar possibles problemes motors o psicosocials durant el desenvolupament de les activitats de lleure.

També dimarts va sortir des de Cornellà de Llobregat un dels primers autocars de Fundesplai cap a les colònies, que portava un grup de 30 nens i nenes de 3 a 14 anys que passaran una setmana de colònies en una casa de colònies de Sant Feliu de Buixalleu (Montseny). D'aquesta manera, Fundesplai engegava la campanya"Encerta l'Estiu - Un estiu per a tothom", que aquest any ofereix més de 1.300 tandes d'activitats per a infants i joves de 3 a 25 anys entre colònies, casals, campaments, rutes, camps de treball i colònies per a famílies, en què es preveu que s'inscriguin 72.000 infants i joves, la qual cosa representa un augment del 5,8% respecte a l'estiu passat. Per garantir l'equitat, i en un context en el qual el 29,5% dels infants a Catalunya viuen per sota del llindar de la pobresa, Fundesplai preveu atorgar 5.500 beques (3,6% més que l'any passat) per anar a casals i colònies.

En la majoria de les activitats de la campanya d'estiu de Fundesplai es posarà l'accent en l'educació per a la igualtat de gènere i la violència zero, en el marc de la proposta educativa 'Encoratja't' que durant aquest curs està impulsant i ja va fer el curs passat.

Robòtica, esports i idiomes continuen regnant

Per la seva banda, l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (ACELLEC) ha preparat una oferta àmplia de colònies i casals d’estiu que mobilitzarà més de 17.000 infants i joves en unes 75.000 pernoctacions fins al setembre a tot Catalunya. Les xifres són positives i accentuen la tendència de creixement que, aquest any, se situa en un 6% de mitjana respecte a l’any passat i suma augments puntuals del 10% en algunes cases de colònies.

En aquest sentit, des de l'ACELLEC expliquen que aquest estiu augmenten les colònies que proposen activitats artístiques i de creació de comunitat i les que giren al voltant de les noves tecnologies (robòtica, realitat augmentada, etc.). Les empreses que gestionen les cases de colònies han treballat per configurar una oferta que cada cop és de més qualitat i especialitzada i té cura d’aspectes com la inclusió i el respecte a la diversitat. L’ACELLEC detecta que les famílies es decanten, en general, per estades més curtes. En paral·lel, es mantenen les colònies esportives i d’idiomes com els grans reclams, un estiu més.

Colònies per a infants amb asma

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària organitza aquest estiu la 30a edició de les colònies d’estiu per conèixer l’asma i l’al·lèrgia. Es tracta d’un programa d’educació sanitària en el lleure –únic a Catalunya i pioner a la resta de l’Estat– que des de la seva creació ha ajudat 2.360 infants a conèixer a través del joc la seva malaltia i a donar-los eines perquè siguin més autònoms i afrontin amb normalitat la vida quotidiana.

L’asmaés la patologia crònica més freqüent a l’edat infantil i a Catalunya es calcula que afecta un 10% de la població pediàtrica. Però és una malaltia agraïda segons afirma el Dr. Carles Lucas, cap del servei d’al·lèrgia de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària i impulsor i responsable de les colònies. En relació a l'asma, assegura que "si tu la tractes bé, ella et tractarà bé a tu, ja que l’actitud de qui la pateix pot influir de manera determinant en l’evolució i per això és important conèixer-la”.

Es calcula que, a Catalunya, l'asma afecta un 10% de la població pediàtrica

A les colònies també es promou l’aprenentatge a través del joc sobre què són les al·lèrgies, ja que cada cop hi ha més nens i nenes al·lèrgics als aliments i és clau que coneguin quins són els elements al·lergògens, com evitar-los i com tractar les reaccions al·lèrgiques si es produeixen. “L’al·lèrgia afecta un 25% de la població infantil i el seu coneixement és primordial", recorda el Dr. Lucas.

Casal d'estiu per a infants 'culturetes'

Al CCCB ja està en marxa Culturnautes, el casal d’estiu per a nens i nenes de 6 a 14 anys. Al llarg de l’última setmana de juny i durant el mes de juliol es treballaran continguts del CCCB a partir de tallers i activitats lúdiques vinculades a una disciplina artística, tècnica o científica, a càrrec d’especialistes. Els exploradors treballen els diferents continguts desenvolupats a les exposicions i als programes del CCCB al llarg del 2019. L’espai públic i com l’habitem, el cinema experimental, el cos en moviment, la ciència o la fotografia són alguns dels temes que es treballaran, ja que l'objectiu és oferir un laboratori de creació amb una gran dosi d’experimentació.

Cada proposta consta d’un centre d’interès independent però complementari amb la resta. Els culturnautes assisteixen als diferents tallers programats pels col·lectius als espais del CCCB, acompanyats per l’equip de monitors, que actuen com a referents dels infants en tot moment. Al llarg del matí, els col·lectius dinamitzen les activitats de creació segons una de les disciplines artístiques proposades que es treballen cada setmana, amb l’objectiu de desenvolupar la creativitat mitjançant l’aplicació de tècniques determinades per produir un element artístic. Les tardes, més lúdiques, acosten els continguts del CCCB a través del joc. A més, els dijous van d’excursió per Barcelona i els divendres fan una mostra oberta a les famílies.

Colònies per a infants amb germans que tenen càncer

Des de l'AECC-Catalunya contra el Càncer organitzen dues tandes de colònies, les primeres al juliol i les segones al setembre, que s'ofereixen gratuïtament amb un públic objectiu diferent. En el primer cas, que se celebraran del 14 al 19 de juliol a Sant Quirze de Safaja, estan pensades per a nens, nenes i joves d'entre 7 i 17 anys que tenen una cosa en comú: tenen un germà o germana que pateix càncer. Es tracta de la 15a edició d'aquests campaments. Els germans de nens amb càncer veuen com, moltes vegades a casa, les seves necessitats són menys considerades o no reben el suport que els caldria per fer les seves activitats quotidianes, ja que la situació porta els pares a dedicar la majoria de les seves energies a l'atenció que necessita el nen malalt. Als campaments, els nens aprenen a comprendre la situació que es viu a casa i a no sentir-se desplaçats i oblidats a causa d'aquesta situació que sovint porta la família a centrar-se en el germà malalt.

Als campaments, els nens aprenen a comprendre la situació que es viu a casa i a no sentir-se desplaçats i oblidats

Segons estudis fets pels professionals de l'associació, està demostrat que existeix una relació causal entre la participació a les colònies per part dels germans sans i el seu nivell de comunicació sobre la malaltia, la seva implicació amb el germà malalt i l'expressió emocional. Per això, és important que aquests rebin informació fiable i disposin d'un context de comunicació emocional adequat.

La segona tanda de colònies, que se celebrarà de l'1 al 5 de setembre a Santa Maria de Palautordera, està pensada per al mateix públic d'edat (7-17 anys), però en el seu cas qui pateix càncer és el pare o la mare. Es tracta de la 3a edició d'aquestes colònies, que sorgeixen a partir de les necessitats que tenen els pares sobre com tractar la malaltia amb els nens: dubtes sobre com informar-los. Per això, aquests campaments són una oportunitat perquè ho entenguin de la millor manera possible. Mitjançant activitats terapèutiques, en forma de tallers psicoeducatius, però també activitats lúdiques com gimcanes, excursions, manualitats, jocs de nit o piscina, aquests nens podran compartir i expressar l'experiència de tenir un germà, el pare o la mare malalt.

Casal per a infants acròbates

L'oferta de colònies i casals és cada cop més variada. Des de la Fundació Pere Tarrés ho saben, i una de les propostes d'aquest estiu és un casal que gira al voltant del món del circ, un món que és sinònim d'espectacle, il·lusió i diversió, especialment per als nens i nenes. Durant les setmanes de casal, els infants, amb la col·laboració dels seus monitors, hauran d'ajudar l'Arlet i els seus companys de circ a recuperar la memòria perduda i crear els seu propi espectacle, i així poder continuar mostrant la màgia del circ en tots els pobles de Catalunya. Així, cada setmana coneixeran una disciplina artística del circ a través de diferents personatges: pallassos, ballarins, malabaristes, mags, forçuts i equilibristes.

El casal inclourà l'assistència a un espectacle del Circ Raluy Legacy amb un taller impartit pels mateixos artistes

A més, per aconseguir ser artistes de circ, els nois i noies que participin en els casals d'estiu es podran inspirar en l'espectacle que el Circ Raluy Legacy els oferirà i en el taller posterior, on podran aprendre les tècniques i habilitats necessàries per ser un bon artista. L'espectacle serà una versió reduïda de 'The magic formula' i es farà en les instal·lacions del Circ Raluy Legacy a Badalona en la primera quinzena de juliol. En total es faran tres actuacions en tres dies diferents, i està previst que hi participin més de 1.500 infants de 25 casals de Barcelona i la seva àrea metropolitana i de la demarcació de Tarragona.

Casal per a petits arqueòlegs

El Museu Egipci de Barcelona ha decidit dedicar els casals d'estiu d'aquest any a acostar el coneixement de la gestió de l'aigua, l'escriptura i la ciència dels antics egipcis als més petits. La proposta passa per explorar el Nil com a eix vertebrador de la civilització faraònica, i per entendre encara millor els egipcis es proposen desxifrar la seva llengua i, així, poder conèixer els grans avenços científics d'aquesta civilització. Així, els casals del Museu Egipci permetran als més menuts descobrir com era el Nil fa 4.000 anys, quins animals hi vivien i quin ús en feien els egipcis, com pescaven, navegaven i construïen canals per desviar l'aigua i qui en tenia el control.

L'escriptura jeroglífica és un altre element fonamental dels casals, ja que ha estat l'eina que ha permès als arqueòlegs i egiptòlegs endinsar-nos en el coneixement d'aquesta impressionant civilització. D'altra banda, el torn dels casals del mes de setembre se centrarà en el coneixement de la ciència que tenien els antics egipcis. Papirs mèdics, momificació per a l'eternitat, construcció de piràmides, intervencions quirúrgiques o el calendari són algunes de les fites que els habitants del país dels faraons van aconseguir a través de la ciència. I per fer tot això caldrà fer excavacions al Campus Arqueològic, investigar per les sales del Museu, fer sortides culturals i manualitats i, sobretot, aprendre jugant.

Casals d'estiu per a infants vulnerables