El CCCB i el Consorci d'Educació de Barcelona presenten el cicle de conferències 'Imaginar el món. Converses per pensar l'educació' amb la intenció de tornar a posar l'ensenyament al centre del debat públic, en aquesta edició dedicat a un element clau en la formació com a persones i ciutadans: la imaginació.

El ballarí i coreògraf Cesc Gelabert és l'encarregat d'inaugurar el cicle amb la conferència 'Claus i panys de la imaginació' dimecres vinent, 24 d'abril, on analitzarà les condicions i les capacitats involucrades en el procés de creació. Gelabert és el pioner de la dansa contemporània a Catalunya.

Fins al 20 de maig passaran pel cicle la psicoanalista i crítica cultural Jacqueline Rose; un dels fundadors de la pedagogia crítica, Henry Giroux; l'experta en ecologia política Isabelle Anguelovski, i el poeta i narrador d'origen nigerià Ben Okri.

Per als organitzadors del cicle, educar la imaginació és educar en la responsabilitat de pensar el món que volem. Amb el seu impuls, la imaginació permet empènyer els límits de la realitat i del propi cos, en un poderós acte de llibertat que obre espais de possibilitat i exposa l'invisible i fins i tot, a vegades, l'obscuritat a què cal saber-se enfrontar. Alhora, la imaginació és la precondició de l'empatia, clau per desprendre'ns de la individualitat i establir vincles amb els altres. Tant construint ponts de diàleg com qüestionant altres perspectives, la imaginació ens obre a la comunitat i és, per tant, pedra de toc del compromís polític. Fomentar la imaginació, tant en les primeres etapes educatives com al llarg de la vida adulta, és condició necessària per alimentar l'exercici de la ciutadania crítica i garantir així la pluralitat i la diversitat a les societats democràtiques.

La imaginació és també una eina fonamental per interpretar dades, donar solucions a problemes i situacions complexes i concebre alternatives; ens permet llegir el passat, entendre el present i, per tant, albirar el futur. Travessant cos, cor i ment, la imaginació és el motor que ens porta, en última instància, a transformar el món.

Aquest cicle de conferències posarà de manifest l'íntim vincle entre imaginació i educació des de perspectives tan diverses com la dansa, la pedagogia crítica, la literatura, la psicologia i l'ecologia política.

Les conferències s'emmarquen dins del programa Xarxes per al Canvi, un programa del Consorci d'Educació de Barcelona que treballa des de principis del 2017 per ajudar els centres de la ciutat a avançar des del treball conjunt cap a un propòsit educatiu competencial i unes pràctiques d'aprenentatge actualitzades. Es vol impulsar una estratègia d'innovació que posi al mateix nivell l'equitat i la qualitat educatives, amb l'objectiu de garantir-ho per a tots i cadascun dels infants i joves de la ciutat, des d'una visió d'escola inclusiva. Així, el projecte parteix del capital d'innovació i coneixements existents, i catalitza les accions de canvi cap a un horitzó comú i potenciant l'autonomia i projecte propi de cada centre, respectant ritmes i necessitats.