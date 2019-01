Aconseguir que la canalla viatgi segura

Milers de famílies aprofiten els trajectes d'anada i tornada a la feina per deixar o recollir els seus fills de l'escola. Són viatges rutinaris, en què els pares, acostumats al mateix trajecte, cometen el greu error de confiar-se. I és que segons la DGT, més del 70% dels accidents laborals són accidents de trànsit produïts anant o tornant de la feina.

Tenint en compte que, en aquest curt trajecte, en moltes ocasions també hi estan involucrades les criatures, és imprescindible comptar amb un sistema de retenció infantil (SRI) adequat i en bones condicions perquè el desplaçament sigui tant segur com es pugui per a tots els membres de la família.

Presses, trànsit, imprevistos... La previsió i l'anticipació són aspectes clau per evitar riscos innecessaris. El més important, segons Axkid, referent en sistemes de retenció infantil a contramarxa a Suècia, és tenir clar que "no existeix trajecte curt que justifiqui no utilitzar un sistema de retenció homologat que garanteixi la seguretat dels nens i de tots els passatgers del vehicle". Encara que sembla obvi, s'estima que una de cada tres cadiretes no s'utilitza de la manera adequada o està mal instal·lada. Cinturons folgats, un ús incorrecte per talla i pes o ancoratges i arnesos mal ajustats són tan habituals com perillosos, ja que incideixen directament en el correcte funcionament del sistema de retenció infantil (SRI) i augmenten les possibilitats de patir lesions greus en cas d'impacte brusc o col·lisió.

S'estima que una de cada tres cadiretes no s'utilitza de la manera adequada o està mal instal·lada

"Encara veiem comportaments aleatoris que posen en greu perill la vida dels més petits sota pretextos com que el trajecte és curt", valoren des d'Axkid. Segons dades de l'última campanya de sensibilització i control de l'ús dels sistemes de retenció infantil de la DGT, 198 menors no portaven cinturó de seguretat ni cadireta i 41 viatjaven als seients davanters. En aquest context, és necessari recordar que la probabilitat de patir lesions greus en un accident de cotxe es redueix fins a un 90% si els nens van subjectes per sistemes de retenció infantil a contramarxa. En cas d'impacte, la contramarxa permet redistribuir millor la càrrega i es redueixen els moviments del cap, cosa que protegeix el fràgil coll del nen. No obstant això, tal com destaca Axkid, "un sistema de retenció mal instal·lat és tan perillós com no portar-lo".

En cas d'impacte, la contramarxa permet redistribuir millor la càrrega i es redueixen els moviments del cap, protegint ell fràgil coll del nen

Per optimitzar el correcte funcionament del sistema de retenció i la seguretat dels nens en carretera, el manteniment i conservació de la cadireta és fonamental. I caldria revisar la cadireta cada dia abans d'iniciar el trajecte.

10 consells imprescindibles per a la seguretat dels més petits

Revisem algunes de les claus que hem de tenir en compte per garantir la seguretat dels més petits en els viatges rutinaris amb cotxe:

Revisar la instal·lació de la cadira de cotxe. És fonamental revisar la cadira de cotxe a contramarxa i comprovar que el seu ús diari no ha alterat la seva instal·lació inicial. Si la cadira s'instal·la amb cinturó, cal certificar que aquest passa doblegar-se en tots els punts. Si porta un sistema Isofix, cal revisar sempre que tots dos pilots verds són visibles. Comprovar l'estabilitat. Si la cadira no queda recta, es mou o existeixen dubtes sobre la tensió o l'ajust d'algun dels seus elements de seguretat, el millor és consultar el manual d'instruccions, anar a un punt de venda o posar-se en contacte amb la marca. Una cadira mal instal·lada perd tota garantia de seguretat. Supervisar l'estat dels arnesos. A més de revisar la instal·lació, cal comprovar que els arnesos no estiguin doblegats ni retorçats. L'arnés ha d'estar ajustat al cos del nen i estar a l'altura adequada (que surtin a l'altura de les espatlles). També és adequat portar un mirall al seient posterior, que haurà d'ajustar-se abans de començar el trajecte per poder conduir sense distraccions i sense haver de manipular-lo durant el trajecte fins a trobar un angle en el qual veure la criatura a través del retrovisor. Si es queda adormit. Encara que es tracti d'un trajecte curt, cal ajustar un reclinat superior a l'habitual que garanteixi que no caigui el cap del nen cap endavant si s'adorm durant el recorregut. Ordre dins del vehicle. En un xoc a 60 km/h els objectes del vehicle surten propulsats amb una força equivalent a 56 vegades el seu pes. Per exemple, un telèfon mòbil de 200 grams de pes colpejaria els passatgers amb una força equivalent a 10 kg. Per això és necessari no portar objectes sense subjectar a l'interior del vehicle. Al maleter. Si les motxilles són pesants o si transportem bosses d'esport per a les extraescolars, hem de col·locar els embalums més pesants al maleter per no sobrecarregar l'espai interior del vehicle. Creixen, cal anar reajustant. Com més petit és el nen, més inclinat haurà de viatjar i viceversa. Els nadons necessiten un grau de reclinació molt ampli al principi, que fa que els seus peus quedin enfrontats al respatller del seient. A mesura que van creixent, es pot anar restant angle de reclinació. Com més grans són, més incòmodes van reclinats, per la qual cosa ajustar bé la reclinació de la cadira ajudarà a mantenir l'infant el màxim temps possible a contramarxa. Tots els cotxes preparats. Avis, amics, oncles? No sempre són els pares els encarregats de recollir els més petits del col·legi. En aquests casos, tots els vehicles han d'estar equipats amb el SRI adequat per talla i pes, encara que el trajecte no es faci diàriament. No hi ha excepcions que justifiquin que els menors no vagin adequadament subjectes. Els detalls compten. Portar aigua a mà, mantenir una temperatura agradable al cotxe, vestir els nens amb roba còmoda, usar fundes a la cadira de cotxe que minimitzin la suor, col·locar para-sols a les finestretes laterals... Els petits detalls poden afavorir o restar comoditat durant el trajecte. Sense excuses: no hi ha trajecte curt. La importància del SRI és una cosa que corroboren les xifres de la DGT. El 2017 van morir 16 nens menors de 12 anys en vies interurbanes. D'aquests, 5 no utilitzaven cap sistema de retenció infantil. "Malgrat ser un element central en la seguretat en menors, existeix encara un gran desconeixement i mal ús generalitzat", alerta Úrsula Villanueva, 'international marqueting manager' d'Axkid.

El debat de la contramarxa

Durant molts anys ha sigut un debat obert: els nadons, millor a favor del sentit de la marxa o en contra? Cada vegada més experts aposten per conscienciar sobre la importància del sistema de retenció a contramarxa en la disminució del percentatge de mortalitat infantil en carretera. "Des de fa més de 50 anys es fan proves a contramarxa a Suècia i els resultats sempre han sigut aclaridors: la contramarxa és el més segur", explica Tommy Petersson, cap del Laboratori de Xoc de l'Institut Nacional d'Investigació de Carreteres i Transports de Suècia i creador de Plus Test, la prova de seguretat viària més exigent del mercat a tot el món.

A Suècia, aproximadament un 80% dels nens menors de 4 anys viatgen a contramarxa, cosa que ha ajudat a erradicar gairebé per complet les morts de nens en carretera

Diferents estudis basats en accidents reals mostren que el risc de mort o lesió en una col·lisió augmenta al voltant de 5 vegades per als nens que viatgen a favor de la marxa en comparació dels nens que viatgen en contra. De fet, els accidents frontals i frontolaterals són un 70% del total d'impactes rebuts en un vehicle, a més de ser els més perillosos. "Existeix una gran diferència corporal entre un nen i un adult pel que fa a pes, grandària i proporció. A més, els nens petits són molt fràgils perquè la seva columna vertebral encara no està ossificada, la seva musculatura és feble i el pes del cap representa el 25% total del cos", apunta Marta Erill, fisioterapeuta i coordinadora d'una jornada que es va celebrar fa unes setmanes per exposar els beneficis de posar els nens a contramarxa.

En una cadira col·locada a favor de la marxa en què el nen està subjectat amb un arnés que li bloqueja les espatlles, després d'un impacte el cap és llançat amb una força de tal magnitud que el coll és incapaç de suportar-ho, cosa que causa lesions d'extrema gravetat o fins i tot la mort del menor. Això no passa amb una cadira instal·lada a contramarxa, ja que el cap, el coll i l'esquena estan alineats sobre el respatller i la força de l'impacte és absorbida per la mateixa cadira, cosa que salvaguarda al màxim les zones més vulnerables del nen i redueix considerablement la pressió sobre el tòrax i l'abdomen.

La DGT recomana que l'infant viatgi en el sentit contrari a la marxa el màxim de temps possible –com a mínim fins als 15 mesos– seguint sempre les instruccions del fabricant de la cadireta

"El missatge de viatjar a contramarxa cal repetir-lo una vegada i una altra", va explicar durant la jornada Helena Stigson, investigadora de seguretat vial a Folksam i professora a la Universitat Tecnològica de Chalmers. "La nostra visió és aconseguir que a Europa hi hagi 0 morts de nens en carretera el 2035", va afegir Daniel Lundgren, cap de seguretat i regulacions d'Axkid.

Durant l'esdeveniment, el públic va poder provar un simulador (cadira i casc) amb el qual van comprovar com la contramarxa permet redistribuir millor la càrrega en cas d'impacte i reduir els moviments del cap en relació al fràgil coll del nen, així com experimentar la diferència proporcional de pes entre cos i cap que existeix entre adults i nens, raó per la qual és imprescindible protegir el cap dels infants.