5 sèries per veure amb la canalla

Quinze dies d'escoles tancades i amb la recomanació de no sortir gaire de casa per evitar nous contagis pel coronavirus. Podeu aprofitar aquests dies per compartir estones de joc amb la canalla, per engrescar-los amb noves lectures i, per què no, per descobrir plegats noves sèries de televisió. Per començar, res millor que seguir les recomanacions que cada 15 dies fa al Criatures el crític Toni de la Torre. N'hem fet aquesta tria:

1. La roca dels frarets

2. Zog

3. Snoopy in space

4. La caleta de la Lily

5. Green eggs and ham

I si en voleu descobrir més, aquí teniu totes les recomanacions de Toni de la Torre.