El covid-19 i les famílies amb fills amb discapacitat

Aquests dies s'està parlant molt de com afecten el coronavirus i el confinament a la realitat de diversos col·lectius, i un dels que continuen més invisibilitzats és el de les famílies amb algun fill o filla amb discapacitat. En aquest context, la Fundació Adecco presenta el seu informe Discapacitat i família, un treball de recerca que pretén fer visible els reptes que introdueix la discapacitat en les unitats familiars, particularment en l'àmbit de l'ocupació i la conciliació. Aquest any l'anàlisi s'ha centrat en la crisi del covid-19, un punt d'inflexió que, previsiblement, canviarà molts paradigmes, sent el de la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat un dels més rellevants. Així, l'estudi mostra, per exemple, com el coronavirus ha impulsat una reivindicació històrica de les famílies –el teletreball– i ha millorat la conciliació a les llars amb persones amb discapacitat, segons un 80% dels enquestats. En canvi, el 66,7% de les famílies catalanes creuen que la crisi del covid-19 suposarà un retrocés per a la inclusió dels seus fills amb discapacitat.

67% de les famílies catalanes creuen que la crisi del covid-19 suposarà un retrocés per a la inclusió dels seus fills amb discapacitat

Aquestes són algunes de les principals conclusions de l'estudi:

La majoria de famílies creuen que durant els dies de confinament "s'ha desfet gran part del camí" i que en alguns aspectes, principalment el social, tindrà un impacte negatiu en l'evolució i el desenvolupament dels seus fills amb discapacitat.

Davant d'aquesta opinió, un 27,5% consideren que, per contra, aquesta etapa generarà canvis positius en la societat i farà que siguem més empàtics i comprensius cap a les persones amb discapacitat , cosa que facilitarà i avançarà la seva inclusió. Finalment, un 5,8% creuen que l'etapa del coronavirus no tindrà cap impacte.

Durant l'estat d'alarma, un 67,5% dels menors/joves amb discapacitat han hagut de suspendre totalment les teràpies, els tractaments o les rutines formatives , mentre que un 27,5% poden seguir mantenint-ne alguns, via online, i un 5,6% poden continuar per ser considerades "essencials".

El 65% creuen que l'estat d'alarma ha evidenciat la important bretxa digital entre les persones amb discapacitat i la resta de la població, constatant un desequilibri que frena la seva plena inclusió.

Amb aquest context de fons, la Fundació Adecco apel·la a l'acció coordinada entre l'administració pública, les empreses, el teixit associatiu i la societat civil per minimitzar l'impacte de l'era covid-19 a la plena inclusió de les persones amb discapacitat. A més, demanen polítiques actives d'ocupació o la col·laboració publico-privada per donar resposta al previsible augment de famílies en risc d'exclusió. Així mateix, és fonamental apostar per un model d'educació flexible que, reconeixent el model inclusiu com a màxim exponent de l'itinerari formatiu, doni suport a la missió tant dels col·legis ordinaris com dels centres d'educació especial i permeti a les famílies i als experts psicopedagògics triar la modalitat més adequada en cada cas.

Segons Francisco Mesonero, director general de la Fundació Adecco, "aquest episodi ha de sacsejar els nostres esquemes mentals i fer-nos repensar en la societat que volem reconstruir, més humana que mai". "Si l'acompanyament i l'atenció a les famílies amb persones amb discapacitat ja estava en l'agenda política, avui s'ha d'elevar a assumpte d'estat. El nostre sistema, subjecte a crisis cícliques i de gran impacte, no es pot permetre cronificar la vulnerabilitat de segments de la població especialment exposats a la pobresa i exclusió, com són les famílies amb persones amb discapacitat.

L'estudi basa les seves conclusions en una enquesta a 500 famílies que tenen fills amb discapacitat entre 0 i 18 anys, de les quals 75 són de Catalunya.