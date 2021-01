5 consells per explicar contes de manera efectiva

Poques coses enforteixen més el vincle entre pares i fills que compartir una estona de lectura conjunta, i, si és en veu alta, encara millor. Els contes són una eina educativa de primer ordre i moltes de les històries que hem (i ens han) llegit de petits ens acompanyen tota la vida. A més, en molts casos es van transmetent de generació en generació.

Els més petits viuen amb entusiasme que els expliquem un conte, és un moment del dia molt especial. A més, els contes són excel·lents vehicles d'aprenentatge que fomenten, entre altres aspectes, tant la capacitat de l'infant per generar les seves pròpies imatges mentals com els seus nivells de concentració i capacitat d'escolta. Tot això repercuteix en una millora substancial del seu desenvolupament cognitiu.

Però a l'hora de narrar un conte és clau que l'adult conegui una sèrie de consells perquè aquesta experiència sigui com més efectiva millor, perquè petits factors, com la rapidesa amb la qual narrem la història o si fem servir algun gest de les nostres mans o elements externs com ninos o objectes, determinen que puguem obtenir com més beneficis cognitius millor per a les criatures.

Els contes i la seva transmissió de generació en generació són part de la nostra història i tradicions i han estat presents en totes les cultures i civilitzacions. Per això és fonamental que seguim explicant contes als nostres fills, ja que, a través d'ells, podem transmetre valors de manera lúdica i creativa. Especialment els contes clàssics i populars ens ofereixen una guia de superació d'obstacles i conflictes, ens parlen de valor, compassió, perseverança, paciència i altres valors fonamentals per a la vida social i personal. Com que ensenyen de manera indirecta a través de les seves imatges, calen més profundament que qualsevol discurs moral. Els contes poden ser una font d'inspiració per a moments posteriors de la vida i, quan els escoltem, si estan units a l'afecte i l'atenció d'un adult dedicat, es transformen en bàlsam relaxant i reparador.

Narrar correctament els contes permet treure'n el màxim profit

A part d'aquest component més emocional, s'ha demostrat que el conte en les seves diferents versions (narrat, teatralitzat, etc.) pot ser un vehicle excel·lent i efectiu per potenciar el desenvolupament cognitiu dels infants, ja que incentiven la seva capacitat d'imaginació, expressió, concentració o escolta. Aquestes històries els obliguen a generar imatges mentals per si mateixos, al contrari que altres formats com el cinema i la televisió, on es troben imatges ja acabades. Però, més enllà del tipus de conte, la possibilitat que el nen assimili tots els seus beneficis lúdics i didàctics dependrà en gran mesura de la seva correcta narració per part de l'adult.

Per això, Tamara Chubarovsky, experta en llenguatge, desenvolupament infantil i una de les figures més reconegudes a Europa i Llatinoamèrica en el camp de l'educació Waldorf, aporta cinc consells per aconseguir que la nostra narració sigui atractiva i efectiva.

Cinc consells per narrar contes infantils