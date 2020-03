Tres plans per avui: jugar, escoltar un conte i mirar una pel·li

Anem camí de completar la primera setmana sense escola i amb els nens a casa. Com ho porteu? Esperem que estigui sent el màxim de còmode possible. Entenent com és de difícil gestionar aquests dies, avui us fem tres propostes per si us ajuden.

1. Juguem al Kidnelis

Els lectors del Criatures podeu descarregar de manera totalment gratuïta Kidnelis, un divertit joc educatiu de lectoescriptura per a infants a partir de 5 anys, creat per l'editorial sabadellenca Kidnelis. El soci fundador de Kidnelis, Joan Reixac, destaca que les fitxes pedagògiques s'han ideat amb "l'objectiu que els nens s'ho passin bé, però també que la canalla tingui recursos per aprendre les coses de sempre i més en aquests difícils moments de confinament". Creat l'any 2014, Kidnelis va ser el primer joc de la firma sabadellenca. El joc és fruit del procés desenvolupat pel doctor en pedagogia i professor sabadellenc Carles Rodrigo, i resol de manera senzilla un procés com el de la lectoescriptura en un moment en què les noves tecnologies poden fer que els més menuts tinguin alguna dificultat de comprensió lectora. "Hem decidit agafar algunes de les frases del joc per imprimir-les, de manera que quan un nen llegeix frases com «La iaia viu a la nevera», el tema és que l'infant rigui, i significarà que ha fet el procés de comprensió lectora", explica Reixac.

2. Escoltem un audioconte

En aquest temps estrany de confinament, que pot ser llarg, passarem estones meravelloses amb els fills però també podem necessitar estones de relax sense "fer res amb ells". Per això, la cantant Lali BeGood (Lali Rondalla) ha decidit regalar-vos tota la seva Col·lecció d'Audiocontes, contes de valors contemporanis i molt musicats, que relaxen i fan volar la imaginació. En els pròxims dies i setmanes faran vídeos, concerts en directe i accions per entretenir les famílies, i per això us conviden a subscriure-us als seus canals de YouTube i Instagram per estar al dia de totes les novetats.

Aquí podeu escoltar els audiocontes:

3. Mirem una pel·li

Una fantàstica iniciativa, la de Pack Màgic. Veient que aquests dies ens toca passar molt més temps a casa del que és habitual i que aquesta situació és un gran repte per a moltes famílies, han ideat Pack Màgic per quedar-se a casa, l'oportunitat de veure gratuïtament i en obert una selecció de les seves pel·lícules. Cada 48 hores publiquen un film al seu canal de YouTube, i a les seves xarxes socials aniran anunciant les pel·lícules a mesura que les vagin publicant. De moment ja hi podeu veure L'hivern i la primavera al regne d'Escampeta i L'estiu i la tardor al regne d'Escampeta.