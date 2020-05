Necessitem cuidar-nos per poder cuidar

Avui us vull llançar una pregunta: “Quants de nosaltres renunciem a les nostres necessitats per satisfer les dels altres?” No respongueu, encara, tot i que dins vostre sabeu la resposta. Potser renunciem per la parella, o pels fills, o pels pares, o per aquell amic que tant estimem. Però i nosaltres on quedem? Quan escoltem aquella veu interior que ens diu què necessitem? Avui soc aquí per recordar a tots aquells pares i mares que es desviuen dia sí i dia també pels seus fills que és moment de connectar, de connectar-se amb ells mateixos i escoltar-se.

Com a éssers humans tenim necessitats físiques, mentals, socials, espirituals i emocionals, que hem de satisfer i a les quals hem de donar resposta. La cura sempre ha de començar per nosaltres mateixos, i us explicaré un símil que vaig descobrir i em va captivar. Nosaltres som una gerra, aquella gerra plena d’il·lusió, ganes, paciència, empatia i molt d’amor. Com a gerra podem anar omplint les tasses que tenim al nostre abast (la nostra filla, el nostre marit, la companya de feina, el meu pare, la meva germana, el meu amic i tota la gent estimada). Jo, de la meva gerra, regalo amor i paciència quan preparo l’esmorzar de la meva filla. Jo, de la meva gerra, regalo empatia quan escolto com està la meva amiga. Jo, de la meva gerra, regalo ganes i molt d’amor quan preparo el sopar per al meu marit. Jo, de la meva gerra, regalo paciència quan el meu pare em repeteix un cop i un altre les seves anècdotes de quan era jove. I que bonic! Però sabeu què passa? Que la meva gerra, jo, em vaig buidant i buidant. I just per aquest motiu és fonamental poder cuidar-nos i regalar-nos el temps que necessitem. Alguns pares o mares necessitaran un cafè amb un company, una estona al sol, una dutxa relaxada, mirar la pel·lícula que més els agrada, llegir el seu llibre, fer-se un massatge, riure amb els amics o visitar la seva germana. I aquests només són alguns exemples de mil que podem trobar i esbrinar d’entre tota la comunitat.

Us repto a cuidar-vos, no un dia aïllat ni de forma esporàdica

Així, us repto a cuidar-vos, no un dia aïllat ni de forma esporàdica, sinó a ser conscients i sentir dins vostre la importància de viure des d’aquell lloc. Recordeu que tot el que no teniu dins vostre o al vostre abast no ho podeu oferir o regalar, i és per aquest motiu que la primera persona que heu de cuidar sou vosaltres mateixos. Us convido a trobar-vos i a reconèixer-vos i després trobar l’equilibri entre el donar i el rebre.

En aquest context, comparteixo 5 eixos molt interessants per tenir en compte i valorar en tot aquest camí de creixement personal.

Estima’t tal com ets. Quan parlem de bellesa no parlem de la cara o el cos, sinó de l’ànima. Aquella que treballem, forgem i ens acompanya sempre, tota la vida, i cada cop amb més experiències i aprenentatges. Aquella ànima que desprèn energia, brillantor i vibracions que només tu emanes. Exercita’t. Posa en marxa el teu cos i la teva ment. Practica esport, fes una activitat, medita, llegeix i reflexiona. Practica aquelles propostes que et facin sentir despert. Cura emocional. Recorda que la salut emocional repercuteix en tots els aspectes de la teva vida. No hi ha emocions positives ni negatives, totes són necessàries. Així que no et jutgis i deixa't sentir. Crea límits i aprèn a dir no. Tens veu i paraula, empra-les. Reconeix què et ve de gust, què t’agrada i què no, i digues-ho. Aprèn a posar límits i a dir no quan algun comportament o fita no els vols a la teva vida. Comparteix. Espais de comunicació i vivències amb aquelles persones que t’aporten, que estimes, amb les que gaudeixes i et sents bé.

Us animo a reflexionar, redescobrir, prioritzar, estimar i, sobretot, estimar-vos.

Sandra Luque és mestra d'educació infantil i fundadora d'@educamosdesdelcorazon