Un Nadal per fomentar els vincles

Sentir-ho com una situació diferent però no pitjor. I transmetre-ho així a les persones que ens envolten. No oblidem que estem tots connectats emocionalment d'alguna manera, sobretot en el cas dels nens. Una criatura, encara que sigui de manera inconscient, escolta i interioritza molta informació que l'envolta. Si projectem que el que vindrà serà dolent, ja es col·locarà en aquest punt de partida que serà complicat remuntar.

Oportunitat de detectar quins vincles són els que volem reforçar. Any rere any són moltes les famílies que veuen aquestes celebracions com focus de tensió a l'haver de compartir-les amb persones amb qui no triarien estar. Ara comptarem amb aquest espai per poder fer una revisió interna de quines persones són importants per a nosaltres, quines opinions ens importen i quins vincles volem reforçar per sempre.