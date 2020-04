Confinats en família: de pel·lícula!

Segur que alguns de vosaltres ja heu perdut el compte dels dies que portem confiants i de les mil i una coses que heu fet en família, però no heu de patir per quedar-vos sense coses a fer. Cada dia sorgeixen moltes iniciatives interessants. Avui en recollim algunes de vinculades al cinema.

Creació i educació

Des d'A Bao A Qu, una associació que es dedica a promoure projectes que vinculen creació i educació, estan elaborant una sèrie de propostes de #creacióacasa que han desenvolupat en edicions anteriors dels projectes que impulsen i que, juntament amb els docents, valoren que poden ser especialment interessants per acompanyar aquests dies de reclusió, en què la creació pot ser un estímul més important que mai. Són propostes pensades per fer sols o en companyia de germans, família, etc. La primera pràctica creativa que proposen –i que sorgeix del seu programa Cinema en curs– és el que anomenen Plans del món: plans filmats amb telèfons mòbils o càmeres domèstiques en què els i les alumnes mostren moments i espais de la seva vida quotidiana. Ara recuperen aquesta experiència inicial i proposen a nens i joves que filmin i fotografiïn des de les seves finestres i que els enviïn les seves propostes a través de les xarxes socials. Altres propostes que estan fent, per exemple, són: cambres fosques, retrats fotogràfics, disseny de cartells a partir de pel·lícules, etc. A més, ofereixen la possibilitat de visionar films realitzats per nens i joves de Cinema en curs. En el cas de la ficció, parlen d’històries properes i situacions quotidianes que els preocupen (l’amistat, les dificultats econòmiques a casa, el malestar a l’escola o institut...). En el cas dels films documentals, retraten persones i espais: el dia a dia d’un pastor, el barri on viuen, la vida de museus com el MACBA quan els visitants no el veuen, etc. Podeu seguir puntualment les seves propostes a través de la seva pàgina web o al seu compte de Twitter.

PackMàgic està de concurs

Pack Màgic presenta una nova iniciativa per als infants: l'Oubecedari per gaudir des de casa! Són unes càpsules animades que mostren una sèrie de situacions protagonitzades per un ou i que donen a conèixer de manera divertida els principals conceptes cinematogràfics, així com un glossari d’objectes i termes relacionats amb el món de la producció audiovisual. Fins ara podeu trobar 15 càpsules corresponents a 15 conceptes cinematogràfics –d’accés gratuït– a YouTube. Paral·lelament llancen un sorteig a les xarxes socials de noves paraules de l’Oubecedari dirigit als infants i les seves famílies amb les lletres que falten (K, N, P, R, S, T, V, W, Y, Z). Si la proposta és una de les 20 escollides, els participants rebran un codi per veure una de les pel·lícules de Pack Màgic a Filmin. El sorteig estarà actiu fins al 30 d'abril.

Enigmes i humor

La Cia. Slow Olou, formada per Pere Hosta i Toti Toronell, ha creat dues sèries de vídeos d'emergència durant aquests dies de confinament que es titulen Confitats a casa, uns petits vídeos sobre temes del confinament sempre amb l'humor característic que els defineix, i Els enigmes d'en Jeroni, uns enigmes per pensar en família. Confitats a casa és una sèrie d'emergència, feta des de casa, que explica com a dos amics inseparables no els atura ni una pandèmia mundial! Per la seva banda, Els enigmes d'en Jeroni és una sèrie per fer exercicis al terrat! Slow Olou proposa a cada programa un enigma que caldrà resoldre abans no surti el programa següent.

Una aplicació de dansa per als petits

El Mercat de les Flors posa a disposició de les famílies durant el període de confinament Map to the Stars, l'aplicació digital del Mercat per dur la dansa a les escoles. Map to the Stars és una eina digital gratuïta per a tauletes i telèfons intel·ligents adreçada principalment als mestres de primària, però que durant les pròximes setmanes estarà oberta a totes les famílies que vulguin portar la dansa i el moviment a casa seva. Mitjançant una sèrie de propostes pràctiques, amb vinculacions a diverses àrees de coneixement acadèmiques, es podran trobar diferents tipus de jocs i tutorials de vídeo per fer moure, concentrar i relaxar els infants, sense que es necessiti tenir coneixements previs de dansa. L'aplicació està formada per activitats de diferents durades i complexitats per treballar, per exemple, des de les matemàtiques fins a la geografia, així com jocs de ritme, per despertar el cos o per moure'ns amb la respiració. Map to the Stars està disponible per a Android i iOS, i es pot descarregar a les plataformes de Google Play i App Store amb el nom: MAP TO THE STARS - MTTS. Una vegada l'aplicació estigui instal·lada es podrà accedir amb l'usuari i contrasenya següents: usuari : MER_noetdesballis / contrasenya: xgH9N5Yy

Viu el Teatre TV

La plataforma d’arts escèniques per a públic familiar i primera infància Viu el Teatre va un pas més enllà en les seves accions de #ViuelTeatreDesDeCasa, des d’on comparteix els espectacles sencers de producció pròpia a través del seu canal de YouTube durant aquests dies de confinament, i posa també en marxa la iniciativa Viu el Teatre TV. És un espai d’entrevistes als equips artístics de les obres teatrals, conduït per Gisela Juanet (cap de projectes de Viu el Teatre) amb la col·laboració de Sandra Gómez (responsable del servei educatiu de la plataforma d’arts escèniques), amb l’objectiu d’acostar a les famílies els processos creatius, els assajos i les curiositats de cada projecte amb els seus protagonistes i proposar activitats en família relacionades amb l’obra, per fer-les abans o després de veure els espectacles online. Les entrevistes s’estrenen els dimarts a les 18 h i després queden al canal per poder-les visualitzar de nou.