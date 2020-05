Confinats en família: oci i educació

Sembla que comencem a veure la llum al final del túnel, però encara toca passar moltes hores a casa aquests dies. Per això us presentem algunes propostes que ens han fet arribar i que us ajudaran a passar millor aquestes estones mentre infants i joves aprenen coses noves.

Celebrar el Dia Mundial del Joc

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Joc, demà dijous, dia 28, s'inaugura l'#ExpoRenovaJoguines, la primera exposició virtual de joguines fetes a casa. És un repte familiar que han llançat des de Renova la teves joguines, una xarxa d'intercanvi de joguines que promou la prevenció de residus i el consum responsable. A Instagram, i amb l'etiqueta #ExpoRenovaJoguines, ja hi podeu veure vídeos i fotografies de tota mena de ginys, personatges i jocs fets amb materials reutilitzats durant aquestes setmanes de confinament. Si hi voleu participar, teniu les instruccions per fer-ho al següent vídeo.

Exposició virtual "Renova les teves joguines"

Clàssics teatrals per a criatures

Del 28 al 31 de maig podreu veure al canal YouTube del Teatre Lliure la segona proposta del cicle Clàssics per a Criatures. La nova proposta és ben original: una nena zombi explica Terra baixa 120 anys després. El dramaturg Pau Miró ha adaptat el clàssic de Guimerà, escrit fa 120 anys, juntament amb l'artista visual Fito Conesa. Interpretada per Anna Alarcón, la Nuri és la veu narradora de la història. Amb sentit de l'humor i espontaneïtat, explicarà la història entre la Marta, el pastor Manelic i l'amo Sebastià, i parlarà de la seva por dels llops que habiten el món i de com va aconseguir vèncer-la.

El Lab a casa

Els estudis de grau de mestre d'educació infantil de la Universitat de Manresa estan especialitzats i compromesos amb la promoció de la ciència i l'experimentació a les primeres edats. És per aquest motiu que ja fa anys que van posar en marxa el Lab 0_6, un centre dedicat a fer possible aquest objectiu de diferents maneres: directament amb els infants (visites escolars i familiars) al centre, fent formació per a docents en actiu –també és centre de pràctiques dels nostres alumnes– i fent recerca científica sobre l'ensenyament de la ciència en les primeres etapes educatives. Com que el Lab, com tota la universitat, està aturat ara mateix, han ideat una proposta d'activitats científiques i d'experimentació senzilles perquè les famílies les puguin fer a casa i les comparteixen a través d'un compte a Instagram. Cada setmana hi pengen un repte científic i expliquen l'objectiu que persegueix l'activitat.

Un nou conte sobre el coronavirus

Marta Compan, mestra d'educació infantil, ha escrit i il·lustrat un conte a propòsit del coronavirus, La petita història del malvat virus amb corona. El conte explica com un malvat virus amb corona ha esdevingut una pandèmia que ha marcat les nostres vides, especialment les dels més petits. Aquest conte explica la història que ens ha tocat viure i que possiblement explicarem a les generacions futures. Una petita història que vol que els nens i nenes recordin de manera positiva i que els serveixi per aprendre hàbits importants per estar sans. Segons explica l'autora, "és una insòlita experiència plasmada i transmesa de manera dolça per deixar constància dels fets i poder-ho explicar a les futures generacions". Per ara el podeu trobar a Amazon

Una bona manera d'acostar-se al món de l'art

Segur que aquests dies heu vist per les xarxes socials famílies o persones que recreen obres d'art. Us hi animeu? Si visiteu la pàgina de Facebook de Que Arte En Casa podreu veure algunes de les recreacions que s'han anat fent a Espanya i als països hispanoparlants, per emfatitzar en l'art universal. La idea és que el grup segueixi obert, actiu i que creixi, perquè aquesta activitat s'està convertint en una mena d'artteràpia que beu d'un procés que estimula el treball en equip i la creativitat. La tria dels quadres és lliure. Hi ha gent que recrea art modern o clàssic, i n'hi ha que se centra en l'art femení per donar a conèixer l'art fet per dones. Si us hi animeu, tingueu present que aquest grup no permeten l'ús de Photoshop i altres programes d'edició, ja que volen que el mèrit sigui dels participants i no del software. Es poden recrear quadres, cartells, fotos famoses, segells, estàtues, etc.

Materials de suport per als estudiants d'ESO

Per als temps de confinament i educació a distància, Barcanova Editorial ha fet un pas endavant en l'aprenentatge virtual. Es tracta d'un producte digital que dona resposta a les noves realitats educatives, tant per facilitar l'aprenentatge efectiu dels joves com per afavorir el contacte amb els professors, i també per tranquil·litzar els pares en aquests moments excepcionals. És una oferta completament digital, multiplataforma, responsiva, multidispositiu i descarregable (online i off-line), 100% digital, però que disposa d'un suport en paper amb diferents opcions per a aquells que ho necessitin. Una oferta educativa ajustada als nous temps que revoluciona 6 matèries de l'ESO: matemàtiques, llengua castellana, llengua catalana, socials, biologia i cultura clàssica. Podeu consultar els materials aquí.