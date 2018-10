Ajuda per saber cap on tirar

L’Abril Valls tenia clar a 2n de batxillerat que volia estudiar medicina. No en tenia dubtes, així que quan els professors li van comentar que vindrien unes orientadores a l’aula de l’Institut Moianès per parlar amb ells, va pensar que no li serviria de res, perquè ella ja ho tenia tot clar. “Em vaig equivocar, esclar, perquè, a més d’ajudar-me a triar la universitat on podia estudiar el grau, em van fer un test de personalitat que em va fer adonar que encaixava amb el que volia estudiar”, recorda l’Abril.

Aquest curs ja ha començat medicina a la Universitat de Barcelona, i es recorda a ella mateixa que és una persona empàtica, que sap connectar amb les persones, i que està estudiant el grau més adequat per a la seva manera de ser. “Sempre m’he considerat una persona científica, vull dir que no creia gaire que em pogués funcionar gaire la psicologia, però el test que em van fer les orientadores a l’institut em va deixar parada, i m’ha ajudat a reafirmar-me”, comenta l’Abril.

Mentrestant, la Ivet Bou, que l’any passat també estudiava a l’Institut Moianès amb l’Abril, comenta que des del principi va pensar que l’orientació personal i professional li aniria bé perquè no es decidia per un grau concret. “M’agradava l’economia, però no sabia si fer empresarials, econòmiques o ADE”, recorda. L’orientació amb Sofia Vila, coordinadora pedagògica de la Fundació JOV, a més del test de personalitat, li va servir per triar ADE a la Universitat de Barcelona, que és el que està cursant enguany. “Em va anar molt bé que algú m’ajudés, i també que em retratés tan bé com penso que van fer amb el test”, assegura la Ivet.

Testimonis d’alumnes després de les sessions d’orientació “M’ha servit per pensar de veritat en el que vull fer a l’escola. M’ha servit per fer-me el propòsit de millorar. He passat de la desmotivació a veure oportunitats”

“He guanyat confiança, tant en mi mateixa com en els altres. He après que dintre del dolent sempre hi ha coses bones”

“Les sessions m’han servit per atrevir-me a superar nous reptes. Em serveixen de guia per arribar on vull anar. Ara tinc més seguretat en mi mateix. He reduït l’hàbit de dubtar excessivament”

“M’ha sorprès que algú et digui sincerament el que pensa de tu i et faci veure coses bones teves en les quals mai t’havies fixat”

“Ha sigut molt dinàmic i amb un caràcter personal que agraeixo. M’hauria agradat que fos més llarg per tractar més temes tranquil·lament“

“Et reconforta que el que t’agrada i vols fer coincideixi amb alguns aspectes de la teva personalitat. Això t’ajuda a definir-te”

“A la vida hi ha moltes situacions en les quals necessito reduir la impulsivitat. Les sessions m’han servit per controlar-me més i per ser conscient del que té de bo i de dolent la impulsivitat”

“M’he pogut entendre a mi mateixa i conèixer-me millor”

“T’aconsellen sobre els estudis en què series bo i els que podries fer en el futur, i t’ajuden a comprendre una mica millor com ets”

A la Fundació JOV (antigament coneguda com a Beques JOV), Sofia Vila explica que, el 2010, ella, Begoña Elizalde i Lluís Planas van pensar que era una necessitat l’orientació pedagògica per als joves que vivien en zones rurals. El 2013 la idea es materialitza en l’associació Beques JOV, i el 2018 es consolida com a Fundació. “JOV són les sigles de Josep Oriol Viladomiu, tiet meu i familiar d’altres components de l’equip de la Fundació, que va morir jove per una malaltia, i a qui vam voler dedicar la iniciativa”, explica Sofia Vila.

Avui la Fundació treballa amb instituts de secundària obligatòria i postobligatòria del Moianès, el Bages i Osona. I, a més, col·labora amb la conselleria d’Ensenyament, perquè forma els professors perquè tinguin eines per a l’autoconeixement i també per treballar-les a l’aula.

TREBALL INDIVIDUAL I DE GRUP

A l’hora d’explicar en què consisteix l’orientació que ofereix la Fundació als alumnes, Sofia Vila, que n’és la coordinadora, directora pedagògica i també hi fa d’orientadora, explica que té dos pilars. El primer és el grupal, que fan a l’aula, on fomenten el debat, el pensament crític i el treball en equip, i en el qual fan un procés amb els alumnes després d’explicar-los en unes primeres sessions que el compromís i l’entusiasme sempre són essencials. El segon és l’orientació individual, destinada a descobrir els trets personals, perquè s’enforteixin com a persones. “Per aconseguir que es coneguin a ells mateixos, els fem triar entre tres eixos: l’autoconeixement, la creativitat i l’ofici”, explica Vila. Un cop feta la tria, treballen amb els alumnes establint pactes de punt de partida i també acordant resultats que volen aconseguir.

Sigui com sigui, “les orientacions, tant grupals com individuals, les encaminem perquè estudiïn, ja sigui FP o batxillerat, basant-se en el que volen ser, però sempre els fem veure que la millor opció és formar-se”, diu Vila.

A batxillerat, la Fundació JOV també fa orientació, però en aquest cas es basa en l’enneagrama de personalitat, “una eina d’autoconeixement que parteix de la idea que totes les persones es poden construir i créixer, que no s’encasellen”, afirma Sofia Vila. A classe, amb els alumnes, les orientadores els expliquen que totes les personalitats, siguin quines siguin, són necessàries. I després els fan el test individual, que ajuda els alumnes a resoldre els dubtes sobre què voldran estudiar després de batxillerat. “Els ajudem a discernir l’orientació acadèmica”, confirma Vila. I tot plegat, esclar, ho fan “en coordinació amb el tutor de la classe, que té tota la informació” del que fan, “alumne per alumne”.

Tot plegat la Fundació JOV ho fa a principi de curs, quan comença amb les orientacions grupals i fins i tot també amb xerrades per a pares. “El temari amb què vam començar ha anat creixent amb el contacte amb els alumnes, perquè sempre els hem preguntat què els preocupa, i amb les respostes sabem quins temes nous hem d’abordar”, conclou Sofia Vila.