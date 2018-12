Can Zam estrena aula d’educació ambiental

La millora de la xarxa de parcs de l’àrea metropolitana de Barcelona ha comportat la creació de nous espais verds i equipaments que la ciutadania té a tocar de casa. Per entendre i posar en valor la biodiversitat que aglutinen i potenciar l’educació i la pedagogia en aquest àmbit, les aules d’educació ambiental s’han convertit en una eina clau d’aquests espais. El dissabte 1 de desembre, Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet, va inaugurar la setena aula d’aquestes característiques que s’integra a la xarxa de parcs metropolitans. El nou espai neix de la col·laboració entre l’ajuntament colomenc i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per contribuir a la sensibilització dels problemes ambientals i per educar les famílies en el respecte al medi ambient des d’un vessant pràctic i pròxim. De fet, a l’entorn del parc de Can Zam es desenvolupa un programa educatiu de ciutat i metropolità amb activitats adreçades a les escoles que fa idònia la ubicació de la nova aula d’educació ambiental.

El nou equipament centralitzarà l’oferta d’activitats d’educació ambiental

Així, el nou equipament centralitzarà l’oferta d’activitats d’educació ambiental del parc, les del programa metropolità, les de la Jugatecambiental i les que organitzi el consistori del municipi; també serà el punt de partida de les activitats del cicle d’activitats als parcs, platges i rius metropolitans i de les sessions dels projectes participatius de les escoles al parc. A més, podrà convertir-se en l’inici per a activitats de descoberta del riu Besòs i de la serralada de Marina, ja que la situació estratègica permet la connectivitat entre parc i riu, pròxim també al llac naturalitzat que allotja, i que permetrà fer estudis i seguiments de la biodiversitat.

UN PROTOTIP A ESTENDRE

La construcció ha tingut en compte criteris de sostenibilitat, ja que s’ha incidit especialment en la fusta com a material destacat entre els utilitzats, el cicle de l’aigua, la il·luminació i la climatització. A més, s’hi han afegit detalls que seran importants com a recursos educatius i per enfortir els valors socioambientals dels espais verds urbans. En aquest cas, s’han reservat diferents espais de la façana de l’aula per donar aixopluc a ocells, s’hi han col·locat caixes niu per a ratpenats i també s’hi ha instal·lat un hotel d’insectes. “L’aula d’educació ambiental que estrenem és un prototip nou que volem reproduir a la resta de parcs metropolitans, si és possible, i que té totes les característiques d’una obra sostenible. Serà, sens dubte, una gran peça pedagògica i de formació ambiental per als més petits”, assegura Xavier Segura, director d’espai públic de l’AMB, encarregat del disseny de la infraestructura de l’equipament. Com que l’aula d’educació ambiental serà un espai polivalent amb activitats de diferents tipologies i amb participants molt diversos, el disseny ha valorat l’adaptació a aquestes necessitats dinàmiques i canviants. Les activitats poden anar des d’exposicions o conferències adreçades al públic adult fins a sessions de jocs amb públic familiar de la Jugatecambiental.

Serà un espai polivalent amb activitats de diferents tipologies i amb participants molt diversos

El nou espai de Santa Coloma de Gramenet porta el nom d’Isabel Muñoz Moreno (1957-2015), en record i reconeixement de qui va ser una mestra important en el món educatiu de la ciutat i que va exercir la docència a les escoles Lluís Millet i Can Zam, així com a l’Institut Ramon Berenguer. “Muñoz va influir en la renovació pedagògica a la nostra ciutat i va treballar per a la formació dels infants. Ara volem que els més petits guanyin aquests valors que estan clarament relacionats amb la cultura del medi ambient perquè, en definitiva, això és el que fa la nostra ciutat cada dia una mica millor”, va assenyalar Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, el dia de la inauguració de l’aula d’educació ambiental.