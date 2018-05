Per als professors de secundària

El dia 21 de maig surt a la venda el meu darrer llibre, Els secrets del planeta Mots, una sorprenent novel·la juvenil amb una intenció fonamentalment didàctica i un argument d'allò més original.

La història té, com a personatges, les paraules, que són representades com a éssers vius que habiten un planeta llunyà des de molt abans de l’aparició de la vida damunt la Terra fins que l’ésser humà comença a fer servir el llenguatge.

Al llarg del relat, a través d’una original trama argumental, van desfilant cada una de les categories gramaticals existents, que es presenten com a tribus en què s’agrupen les paraules, i els conceptes gramaticals més rellevants: sintagma, subjecte, predicat, etc. Tots ells són introduïts de manera suau, progressiva i recurrent, com a vicissituds per les quals passen les paraules, que viuen una sèrie de peripècies i dificultats en el seu camí cap a la construcció d’un funcionament conjunt que pugui ser útil a la comunicació humana quan aquesta faci la seva aparició damunt la Terra.

Perquè el lector se'n pugui fer una idea, cada una d'aquestes tribus ocupa un dels territoris següents: Vèrbia, Nòmia, Adjectívia, Determínia, Advèrbia i Pronòmia.

Al final, el lector, sense adonar-se’n, va percebent que hi ha unes categories que es troben en l’òrbita del nom i unes altres al voltant del verb, que la frase té dos blocs fonamentals i que les paraules s’aglutinen al voltant d’un nucli formant sintagmes.

Paral·lelament, al llarg del relat, es van treballant una bona quantitat d’altres conceptes gramaticals i l’enriquiment de vocabulari, així com certs valors que són aliens la llengua. Però el llibre no deixa de ser una novel·la entretinguda que té un argument molt interessant per a alumnes en edat de secundària.

És un document molt recomanable per a fer-ne una lectura col·lectiva a la classe de llengua com a eina de suport, ja que disposa també d’un quadernet d’activitats per a l’alumne, accessible a través de la xarxa i d’una guia didàctica en paper, que es lliura als centres docents juntament amb el llibre.