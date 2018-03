El teatre jove, garantia de qualitat del futur escènic

Els membres de La Inestable 21, la companyia de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida, descarreguen la furgoneta. Avui s’han traslladat a Múrcia per representar-hi 'Q', l’obra amb què l’any passat van guanyar la categoria no escolar dels premis Buero de Teatre Jove de la Fundació Coca-Cola. L’experiència els va permetre viure com seria formar part d’una companyia teatral de caràcter professional. Exactament el mateix que fan avui. “A les set del matí hem carregat la furgoneta, hem fet 600 quilòmetres, hem dinat de menú i ara haurem de muntar, ocupar-nos del maquillatge, enfocar i, en acabar, fer la mateixa feina abans de tornar a casa”, explica Antonio Gómez, director de La Inestable 21, que comprèn membres d’edats entre els 8 i els 20 anys. “La nostra característica principal és que amb els alumnes amb més experiència, que tenen talent i capacitat de treball i que demostren que per a ells el teatre és alguna cosa més que una extraescolar, muntem espectacles de caràcter professional”, assegura. Així és com van presentar 'Q' als premis Buero. “Nosaltres creem les peces que representem amb una dramatúrgia pròpia i, per tant, sempre a favor de l’edat que tenen els actors i les actrius perquè el que passa a escena sigui creïble. Totes les obres de La Inestable 21 són de creació pròpia. “Les comencem a treballar a partir d’exercicis i d’improvisacions i quan fem la prova de selecció no és per triar un personatge, sinó per trobar un talent, que és el que ens importa. A partir del talent, creem l’espectacle a mida”, explica Gómez.

'Q' va emportar-se el primer premi dels Buero en la fase autonòmica de Catalunya i va repetir guardó en la fase estatal, en una catorzena edició en què hi van participar més de 6.000 joves de 300 grups teatrals de tota la Península. La Inestable 21 té experiència en aquests premis. N’ha sortit premiada en cinc ocasions, els anys 2005, 2006, 2012, 2015 i 2017. “El que tenen de bo aquests premis és que permeten que els joves visquin una experiència molt intensa de convivència amb altres grups teatrals i tinguin l’oportunitat d’actuar en teatres com el Valle-Inclán o el María Guerrero de Madrid, amb totes les condicions d’una companyia professional. Hi ha molts nois i noies que, a partir d’aquí, acaben decidint la seva vocació perquè el que viuen, a nivell emocional, és molt fort”, comenta Gómez.

6000 A la 14a edició dels Premis Buero hi van participar més de 6.000 joves de 300 grups teatrals de tota la Península

IMPULS I SUPORT

Els premis Buero, que aquest any arriben a la 15a edició a iniciativa de la Fundació Coca-Cola, van sorgir per donar suport i difusió al treball que fan els grups de teatre jove existents arreu de l’Estat. Hi poden participar joves d’edats compreses entre els 13 i els 21 anys en dues categories: escolar (col·legis i instituts) i no escolar (associacions, universitats, escoles de teatre, etc.), amb grups d’entre dues i trenta persones. La temàtica de les obres presentades és lliure i es pot interpretar en qualsevol de les llengües oficials a l’estat espanyol. Tal com apunten des de la Fundació Coca-Cola, el teatre “és una eina educativa i de transformació eficaç, així com d’empoderament per als nois i noies, que fa que desenvolupin les seves capacitats d’empatia, de responsabilitat i de treball en equip” i, per aquest motiu, amb aquests guardons volen col·laborar a desenvolupar el seu esperit crític perquè esdevinguin “millors ciutadans”.

Hi poden participar joves d’edats compreses entre els 13 i els 21 anys en dues categories: escolar i no escolar

“Hi hauria d’haver més festivals d’aquest tipus, on els joves es poguessin trobar i posar al lloc que li pertoca el teatre jove, perquè sempre en surten coses molt interessants”, afirma Marta García Otín, professora de batxillerat escènic a l’Institut Celestí Bellera de Granollers. Va ser la directora de l’obra 'Remuc', una adaptació de 'Búfal', de Pau Miró, amb què els alumnes de segon d’aquest centre -amb el nom de Grup Talvolta- van guanyar el segon premi en la categoria escolar a la fase estatal dels Buero 2017. El Celestí Bellera també és un veterà dels Buero, ja que els anys 2012 i 2015 va guanyar els primers premis de la fase estatal. “Em sembla un reconeixement important al teatre de joves, que moltes vegades està menyspreat i es redueix al teatre escolar, on només van els pares i les mares dels que hi actuen. Demostrem que es pot fer teatre amb gent jove i que en pot disfrutar tothom amb una qualitat i un nivell professional. Els Buero, d’alguna manera, ajuden a fer-ho visible”.

“El fet de trobar-nos amb gent d’altres ciutats enriqueix d’una manera brutal els participants, perquè a tots ens uneix el mateix tema: el teatre. Els alumnes poden fer classes amb altres professors, que els introdueixen altres dinàmiques, i poden conèixer actors que els venen a explicar les seves experiències teatrals. Tenir l’oportunitat de fer tot això ja és un premi”, assegura García Otín. I és que els Buero no es redueixen a un certamen que es resol a nivell autonòmic i estatal. Els participants participen en un campus d’hivern amb cursos de formació impartits per professionals del món escènic. De fet, el 10 de febrer es va celebrar a Barcelona el campus d’aquesta edició dels Buero, que va comptar amb una trobada amb l’actriu Mercè Pons i amb tallers destinats tant als més joves com als coordinadors dels grups teatrals que congrega el certamen, impartits, entre d’altres, per Cristina Gámiz, Gerard Clua i Lina Mira.