9 propostes per al cap de setmana

Voleu aprofitar al màxim el cap de setmana? Doncs aquí teniu algunes idees!

Ser una princesa rosa és avorrit!

Paco Mir i la companyia Grappa Teatre presenten 'Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa?' dins el cicle “Poliorama en família” de Viu el Teatre. L'espectacle, dirigit a infants a partir de 3 anys, és una adaptació teatral de l’exitós llibre amb el mateix títol de l'autora sevillana Raquel Díaz. Els estereotips infantils de princeses roses que fan petons a gripaus quedaran desmuntats en aquesta divertida aventura musical que les famílies podran gaudir tots els diumenges de febrer i març a les 12.30 h al Teatre Poliorama.

Torna l'exitosa Cobla 2.0 al Palau

Aquest diumenge (12h), torna al Palau de la Música Catalana el concert-espectacle adreçat a famílies Cobla 2.0. Es tracta d’una producció pròpia del Servei Educatiu del Palau de la Música, protagonitzada per la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. La proposta s’adreça al públic familiar a partir de 4 anys i ofereix una visió renovada i moderna de la cobla com una de les sonoritats més impactants del moment. L’espectacle és una proposta escenicomusical amb guió i direcció escènica de Jordi Oriol en què els mateixos músics esdevenen actors i protagonistes d’una proposta amb tocs d’humor que cerca la interacció amb el públic, tot trencant alguns dels estereotips tradicionals vinculats amb aquesta agrupació, però sense renunciar a la sonoritat característica de la cobla. Els músics de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona aborden sonoritats de jazz, funk, chanson francesa, música contemporània i música tradicional, acompanyant-les amb projeccions de mapping i altres anècdotes divertides. Una proposta per redescobrir aquesta emblemàtica formació musical.

Comiat de les Macedònia a la Sala Razzmatazz

La tercera generació de les Macedònia, un dels grups infantils més populars de Catalunya, s'acomiada aquest diumenge (12h) amb un gran concert a la mítica Sala Razzmatazz. La nova generació de les Macedònia, que durarà cinc anys, ha estat seleccionada d'entre 800 aspirants que es van presentar als càstings fets al llarg de setembre. El concert es preveu molt especial, amb un repertori i escenografia pensada exclusivament per a l'ocasió. Un comiat a l'alçada del carisma i la felicitat de la tercera generació del grup.

Vola Ploma al Tantarantana

Al teatre Tantarantana s'hi pot veure, aquest mes de febrer, 'Vola Ploma', un muntatge de la companyia murciana Periferia Teatro, que va rebre el Premi al millor espectacle de titelles al Festival Internacional de Titelles de Tolosa TITIRIJAI 2015! Explica la història del Robin, un ocell que vivia feliç a la seva gàbia, fins que un dia va tenir un somni. La gàbia es va obrir i el Robin, per fi, va obrir les ales i va volar. Va buscar per aquí i per allà, però no va trobar cap ocell. Tots havien desaparegut, però el Robin va decidir anar mes enllà del que ningú ha imaginat per tal de trobar-los.

Estrena de cinema

Avui s'estrema 'Ocells de pas', un film que explica la història de la Cathy, que té un pare amb pensades molt curioses: pel seu aniversari, li ha regalat un aneguet dins l'ou, i vol que el covi i que després sigui la seva mama. Però, casualment, a qui primer veu l'aneguet en néixer és la Margaux, una amiga de la Cathy que va en cadira de rodes. L'aneguet l'ha identificat com a mare seva, però els seus pares no se'n volen fer càrrec. Per protegir i salvar l'aneguet, les dues nenes s'escapen i emprenen una aventura de llibertat que posarà en solfa el concepte d'amor, la cura i la protecció. En la línia dels films dels germans Dardenne, sota una aparent simplicitat, aquest conte iniciàtic amaga una bella paleta d'emocions i de temes : la sobreprotecció dels pares, la discapacitat, la necessitat de llibertat i d'autonomia dels nens i les nenes…

Nova estrena al saT!

Els tres primers caps de setmana de febrer podeu veure al saT! 'Akäshia, el viatge de la llum', a càrrec de la Cia. El Cau de l'Unicorn. Un espectacle recomanat a partir de 3 anys. Es tracta d'una espectacular posada en escena amb la tècnica de la llum negra, una llum que no "il·lumina, sinó que té la facultat d'activar o "excitar" els electrons dels àtoms de determinats material si fer que aquests comencin a "irradiar llum". Un centenar d'elements escenogràfics -grans i petits- , 53 titelles, 5 actors/manipuladors per explicar-nos la histìria de l'Alba, una lectora incansable. Quan ja no li queda res per llegir, algú li explica l'existència de la biblioteca més gran de l'univers: Akäshia. Aviat emprendrà un viatge per a arribar-hi!. Teatre i titelles, amb moltes cançons, per estimar els llibres i fomentar les ganes de llegir, aprendre, investigar...

Circ al Centre Cultural Terrassa

L'espectacle guanyador del Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ 2015, 'Sifonòfor', de la companyia Animal Religion, es representarà al Centre Cultural Terrassa aquestdissabte a les 21h. 'Sifonòfor'és un espectacle que porta la música i el circ com una simbiosi. 11 artistes giren a l'escenari en un món curiós inspirat en les profunditats de l'oceà on el públic descobreix noves espècies, moviments i sons. Els artistes creen un món on la música i el moviment dels cossos treballen junts per buscar una nova realitat.

Flic Festival, la gran cita familiar amb la literatura

El CCCB i el MACBA acullen aquest cap de setmana una nova edició, la setena, del Flic festival, la gran festa familiar de la literatura i l'art. Durant els dos dies, més d'un miler de famílies amb infants de 0 a 12 anys podran conèixer de primera mà una completa programació d'accions i experiències literàries i artístiques: contes, performances, espectacles, jocs, tallers, etc. El lema triat per a aquesta edició és 'Paraules que alimenten'. Les grans novetats d'aquesta edició són les produccions pròpies i les estrenes, així com l'accés al Flic amb una entrada única que valdrà per als dos dies. Així, al Flic s'hi estrenarà 'Batibull', un espectacle de música, poesia i dansa, amb Elisenda Roca, Clara Peya i Ariadna Peya al capdavant. També s'hi estrenarà 'Sorolls', un espectacle audiovisual i sonor, de producció pròpia, inspirat en el llibre 'Bruits', de Marion Bataille. A més, es farà el taller 'Paraules que alimenten', a càrrec del Museu Molí Paperer de Capellades. I per als més menuts, de 0 a 3 anys, han creat un espai de joc sensorial, amb Prohibit no Tocar. Per la seva banda, l'Auditori del CCCB es convertirà en un cinema per projectar sessions de curtmetratges literaris per a tots els públics.

17è Festival de Màgia de Badalona

La 17a edició del Festival Internacional de Màgia de Badalona - Memorial Li-Chang s'inaugura aquest dissabte amb la Primera Trobada de Mags de Catalunya, que tindrà lloc al centre comercial Màgic de Badalona de 16 a 18h i reunirà més d'una vintena de mags procedents de les 4 províncies catalanes.