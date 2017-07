Campaments per a infants i els seus gossos

L’Associació Catalana d’Excursionisme Caní ACEC 4 Turons organitza la tercera edició del Dog Camp Junior, els campaments per a infants d’entre 7 i 14 anys i els seus gossos, que se celebren a Castellcir en dos torns, el primer del 2 al 8 de juliol, i el segon del 9 al 15 de juliol. A cada torn hi ha 17 infants inscrits juntament amb els seus gossos.

Enguany és la tercera edició d’aquesta iniciativa pionera a Catalunya, uns campaments o convivències pensades i estructurades per a nens que vulguin saber més sobre el món del gos. Durant uns dies podran conviure amb les seves mascotes, entendre el llenguatge del gos per poder establir una bona comunicació, un bon vincle i, en un futur, una millor convivència entre infant, gos i societat.

Els nens aprendran a integrar el gos com un més a la societat, que no comporti molèsties a la resta, per fer que, en un futur a curt termini, tots els possibles problemes puguin ser resolts. Amb el Dog Camp Junior pretenen sensibilitzar i ensenyar els infants a entendre aquest gran company que és el gos.

A més de treballar el vincle entre l’infant i el seu gos, els problemes de conducta de l’animal, el seu llenguatge, etc., també es treballen els valors com el respecte, l’empatia, la confiança o la tolerància cap al gos i també cap als mateixos infants. Des de l’ACEC es vol contribuir a fer que els nens creixin amb bons valors i sàpiguen com han d’educar el seu gos. S'eliminen així problemes de comportament incívics, com les femtes al carrer o l’agressivitat de la mascota. L’objectiu dels campaments és fer que els nens puguin entendre la seva mascota, i la dels altres, i que puguin tenir una bona convivència amb la resta de la comunitat.

Durant els campaments els nens aprenen diverses metodologies d’educació canina, sobretot la positiva o cognitiva. La millor manera d’aprendre per a un gos és el joc i per als infants és una metodologia que també funciona amb molts bons resultats, així que s’estimulen els aprenentatges amb aquest sistema.

Aquesta tercera edició té com a novetat el caiac amb gossos, el salvament marítim i el 'disc dog'

Al Dog Camp Junior, a part del llenguatge caní, els infants també aprenen bases d’agility, canicross, habilitats canines, 'bike joring', 'canitrail' i d’altres esports com el senderisme. També fan orientació per muntanya, com avançar pel medi natural, meteorologia de muntanya, primers auxilis humans i canins...

Durant els campaments els infants rebran la visita de diferents ponents que els faran 'master class' dedicades a temes canins com veterinària i primers auxilis, educació cognitiva del gos, animals reactius... També faran rescat amb rastreig, fet que els permetrà aprendre com funcionen els rescats de persones mitjançant l’ajuda de gossos que busquen al desaparegut a través del rastreig.

Aquesta tercera edició incorpora activitats aquàtiques com a novetat. Els infants i els seus peluts faran caiac, així com salvament marítim amb gossos. També com a novetat d’aquest any els infants faran iniciació al 'disc dog' amb els seus gossos.

L’Associació Catalana d’Excursionisme Caní 4 Turons és una entitat sense ànim de lucre que pretén fomentar l’excursionisme amb gossos.