Llibres per gaudir i aprendre

Recentment s'han publicat dues novetats editorials que faran gaudir els més joves de casa, al mateix temps que aprenen coses ben interessants. No us perdeu aquestes propostes de Comanegra i Viena Edicions.

La Catalunya industrial

L'editorial Comanegra publica 'La Catalunya industrial', de Núria Armengol i Clàudia de Puig. Aquest llibre vol explicar el segle XIX a Catalunya des del punt de vista de la industrialització. Catalunya es va industrialitzar abans que la resta d'Espanya, i cal saber i recordar que tenim un ric patrimoni industrial, que és una part indispensable de la nostra història recent. Cal recordar, també, que Catalunya va viure amb Espanya tot el daltabaix polític del segle, del pas de l'antic règim a la liberalització, tot i que l'estira-i-arronsa entre els que es van resistir al canvi i els que volien una revolució es va mantenir sempre i més enllà del XIX. El llibre es divideix en capítols que parlen de diferents temes, però també ofereixen una lectura cronològica. Des de la situació de la indústria catalana abans de la guerra del Francès fins al Desastre del 98, la guerra de Cuba. Un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir d'11 anys.

Roma explicada als joves

Per la seva banda, des de Viena Edicions proposen un viatge en el temps, fins a la Roma antiga. 'Roma explicada als joves (i als no tan joves), de Joaquín Ruiz de Arbulo, és una introducció brillant a la història de Roma per a lectors de totes les edats. L’autor d’aquesta obra va acceptar el repte de respondre les preguntes que els alumnes d’un institut català del segle XXI haurien plantejat als joves de la Roma clàssica. Evidentment, moltes de les preguntes feien referència al sexe, a l’amor i a les drogues. Altres eren sobre higiene corporal, maquillatge i depilació, o fins i tot sobre si els romans menjaven pizzes (la contesta és no, però sí coses semblants). Però també n’hi havia que mostraven curiositat sobre la seva organització social, política i militar, el seu sistema monetari, la religió, els jocs o les grans obres d’enginyeria que han perdurat fins avui. Les respostes clares i entenedores de Joaquín Ruiz de Arbulo, catedràtic d’Arqueologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili, ens transporten a aquella època i ens convencen que, efectivament, encara avui tots els camins porten a Roma.