En risc l’educació de 4,5 milions de nins al Iemen

Segons declaracions de Geert Cappelaere, director d’Unicef per a l’Orient Mitjà i Àfrica del Nord, “més de dos anys i mig de conflicte han posat de nou en joc l’educació de 4,5 milions d’infants. Açò s’uneix a la llarga llista d’amargues dificultats que ja suporten. El 75% dels professors fa prop d’un any que no reben el sou i la violència ha obligat a tancar una de cada deu escoles del país.

Fins al juliol de 2017, 1.600 escoles havien estat parcialment o totalment destruïdes, i 170 eren utilitzades per a finalitats militars o com a refugi per a famílies desplaçades. Uns 2 milions d’infants estan fora de l’escola.

La violència ha obligat a tancar una de cada deu escoles del país

L’inici del curs escolar s’ha posposat diverses vegades –hauria d’haver començat al setembre– i hi ha un seriós dèficit de llibres de text i de material escolar.

Per a aquells nins que no poden acudir a l’escola, la desnutrició i el trauma del desplaçament i la violència han afectat seriosament la seva capacitat d’aprenentatge.

Sense l’entorn d’aprenentatge i protecció que ofereix l’escola, encara més infants al Iemen estaran en risc de ser reclutats per al combat o per al matrimoni primerenc, amb conseqüències irreparables en les seves joves vides.

Els esforços humanitaris en curs són solament una gota a l’oceà de sofriment en què s’ha convertit el Iemen. És hora que els qui combaten situïn el benestar dels més petits per sobre de tot. Unicef fa una crida a totes les parts al Iemen perquè protegeixen les escoles, s’abstinguin d’utilitzar centres escolars amb finalitats militars i treballin juntes per trobar una solució urgent a la falta de pagament dels salaris del personal educatiu perquè els infants puguin aprendre.

Els nins del Iemen han patit de maneres que cap ésser humà no hauria de suportar. L’educació és l’única manera d’assegurar un futur millor i ajudar al Iemen a tornar al camí de la pau”.