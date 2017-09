16 milions d’infants afectats per les pluges

Les pluges monsòniques i les greus inundacions que hi ha hagut a tres països del sud-est asiàtic (el Nepal, l’Índia i Bangladesh) han devastat la vida de milions de famílies. Unicef calcula que gairebé 16 milions d’infants i els seus parents necessiten ajuda urgent.

Des de mitjan agost, s’han registrat almenys 1.288 morts i es creu que hi ha més de 45 milions de persones afectades. Moltes zones continuen sent inaccessibles a causa dels danys a carreteres, ponts, vies ferroviàries i aeroports. Les necessitats més urgents dels menors són l’aigua potable, material d’higiene per prevenir la propagació de malalties, menjar i llocs segurs als centres d’evacuació per poder-hi jugar.

Unicef és al terreny treballant en estreta col·laboració amb els governs i les organitzacions humanitàries dels tres països per ampliar la seva resposta i respondre a les necessitats immediates dels infants i les seves famílies.

A Bangladesh les inundacions afecten més de 8 milions de persones, al voltant de 3 milions de nins. Es calcula que 696.169 cases han estat destruïdes o tenen danys i 2.292 escoles primàries i comunitàries han sofert les pujades de l’aigua. Fins ara s’han recomptat més de 13.035 casos de malalties que es transmeten per l’aigua.

Al Nepal, 1,7 milions de persones, entre les quals hi ha 680.000 infants, han resultat afectades i 352.738 han hagut d’anar-se’n de les seves llars. Més de 185.126 cases tenen danys, a més d’1.958 escoles, la qual cosa afectarà l’educació de 253.605 menors.

A l’Índia, quatre estats del nord han sofert els efectes de les inundacions que han afectat més de 31 milions de persones, 12,33 milions de les quals són nins. Unes 805.183 cases estan parcialment o totalment danyades i també 15.455 escoles, cosa que interromp l’educació de quasi un milió de nins.