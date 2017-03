Quin és el millor regal?

Horacio López-Escofet va fer 17 anys dimecres passat. Demanava un mòbil nou, que funcionés millor que el que tenia, però els seus pares van optar per altres idees, com han fet sempre des que era ben petit. I és que l’aniversari del fill ha sigut el motor perquè tots tres descobrissin el món plegats. París, Toronto, museus de dinosaures d’arreu i fins i tot una nit a l’Aquàrium de Barcelona. “Bé, la nit a l’Aquàrium de Barcelona la vaig passar amb els meus amics, perquè el regal era només per a nens; els pares ens venien a buscar l’endemà”, explica l’Horacio. A l’hora de valorar quin tipus de regal li agrada més, l’Horacio és ponderat. “És evident que de petit m’agradaven les joguines, i ara m’agraden altres coses, com els mòbils o unes vambes o una dessuadora, però els pares m’han inculcat el gust per fer activitats junts”.

Un altre cas: l’àvia Otília Defis, mestra jubilada. Assegura que quan els seus nets han fet els 15 anys, ella ha optat per les experiències com a regal d’aniversari. “He procurat consensuar el lloc i les activitats que se’n podien derivar a partir de l’edat, les aficions i les coses que els fan il·lusió”, explica. I quan ella ha optat per un regal, n’ha parlat també amb els pares perquè “s’equilibressin els regals lúdics i d’altres de més pràctics i necessaris, com ara unes sabates o un pijama”. El cas és que, a l’hora de fer un regal a una criatura, els factors a estudiar són què li agrada i està bé regalar-li; o bé què li agrada i no està bé fer-ho. El consumisme, les marques excessives, són necessitats imperioses, sobretot per als adolescents, i una manera de combatre-ho és amb altres regals alternatius que poden fer-los obrir nous horitzons.

TEMPS MILLOR QUE COSES

A la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, la catedràtica Maria Rosa Buxarrais recorda el resultat d’una enquesta que van fer entre criatures sobre el seu temps d’oci. “El resultat va ser que els infants afirmaven que preferien compartir temps lliure amb les mares i els pares que fer activitats d’oci en solitari”. De fet, “compartint temps lliure junts es fomenta un altre valor: el de la convivència familiar”, continua la catedràtica. A l’hora de buscar més arguments a favor de les activitats conjuntes, Buxarrais es basa en el món actual, materialista per definició. “Convé molt fomentar el valor de l’austeritat”, sosté.

Per la seva banda, la pedagoga Roser Batlle considera “molt assenyat regalar experiències en comptes de regals materials”. Són del mateix parer els psicòlegs Sergi Ballespí i Estefania Carreño. Ara bé, Ballespí matisa que “encara s’ha de rebaixar el grau de mercantilització de l’experiència”. Dit amb altres paraules, que a l’hora de buscar una alternativa, es poden buscar idees senzilles i pensades especialment per als gustos de les criatures.

Carreño, per la seva banda, destaca que “regalar temps i experiències és una bona idea, però cal tenir en compte que les criatures sempre esperen tenir alguna cosa a les mans”. Ara bé, matisa immediatament que no suggereix que la criatura tingui per als aniversaris un regal material i una activitat alhora. Però si es regala una activitat, ha d’estar pensada per a la criatura, que sigui especial i que n’hi quedi un record físic, ni que sigui una foto en què el protagonista sigui ell.

Encara hi ha més punts de vista sobre els regals. Els proposa la pedagoga i mestra Anna Ramis. “Quan jo era petita els regals es feien per Reis i per l’aniversari i prou. I era en els aniversaris de canvi de desena, per exemple, que es rebien els regals més importants, com ara una bicicleta o uns patins”. Ramis subratlla aquests records per comparar amb els temps actuals. “Actualment els infants tenen massa coses, són criatures massa regalades. I la majoria de regals són objectes, joguines comprades amb un criteri més basat en les campanyes comercials que en els gustos i aficions dels infants”.

Per això, la pedagoga considera bones opcions buscar alternatives, com poden ser compartir temps fent activitats plegats, o “regalar un objecte fet a mà pels pares”. Ramis dona algunes idees: “Construir una joguina, fer-li un jersei amb un dibuix dedicat, fer un marc per posar-hi una foto de família, cosir-li una disfressa o elaborar un pastís bo”. I és una alternativa preuada perquè “el valor del regal no és el seu preu, sinó l’estima amb la qual s’ha pensat, preparat o elaborat i la il·lusió amb què es fa”.

Per acabar, el temps és el que explica per quin regal opta cada família. “Quan es fa a mà, el temps s’alenteix perquè s’assaboreix, perquè l’estem dedicant a la persona que estimem”, diu Ramis. Quan es regala una activitat compartida, el regal és el temps per ell mateix. En canvi, l’economista i professor de la BSM a la Universitat Pompeu Fabra David Igual analitza els regals pel seu valor intrínsec i pel seu valor emocional, que, en aquest últim cas, “correspon al concepte de producte ampliat, que inclou la necessitat bàsica que satisfà més tots els aspectes que l’envolten i que li donen un valor més emocional”. Si un regal és temps compartit, “és eficient si està previst i contribueix al benestar de tots”, conclou l’economista.