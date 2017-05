Assessorament 'online' sobre criança

La plataforma 'online'Parentalis, impulsada per Suara Cooperativa i adreçada a famílies amb infants, ha posat en funcionament un nou servei d'assessorament familiar a distància. Aquest servei, totalment confidencial i privat, ofereix consultes a través de telèfon i de videoconferència amb l'objectiu de brindar suport en els conflictes i les petites disputes que formen part del dia a dia de la família i de la seva convivència.

L'assessorament familiar de Parentalis és atès per pedagogs i educadors. El projecte neix per donar resposta a aquelles famílies que tenen dubtes en l'educació dels fills, que volen millorar les relacions familiars, resoldre els conflictes, millorar la comunicació i la comprensió dels fills, rebaixar el neguit que mares, pares i fills poden patir, conèixer noves maneres d'enfocar les rebequeries o de posar límits i tenir noves eines per saber reaccionar davant situacions imprevistes.

"Davant aquestes situacions, no hi ha cap recepta que solucioni les dificultats familiars -apunta Joan Molinet, terapeuta familiar, educador social i responsable del projecte-, sinó que cada família és única i a cada família li funciona una cosa diferent. El servei d'assessorament familiar de Parentalis neix per ajudar cada família a trobar noves possibilitats i maneres de fer en la criança dels fills, utilitzant les habilitats i els recursos que la mateixa família ja té però dels quals, en ocasions, no és conscient".

La família és la promotora del desenvolupament de l'infant, és on els nens comencen a relacionar-se, a interactuar amb l'entorn i a créixer. En aquest sentit, la família (bé si són els pares, mares o altres persones qui exerceix aquest rol) té una gran responsabilitat vers els fills i és natural que en la criança puguin aparèixer necessitats i preocupacions diverses. L'assessorament de Parentalis pretén oferir propostes i recursos educatius per ajudar a afrontar el petits reptes de la criança. Així, posen les noves tecnologies al servei de la pedagogia, l'educació social i la teràpia familiar, amb un equip d'experts preparats per escoltar les famílies i acompanyar-les des de la professionalitat, el respecte i la confiança per oferir una atenció individualitzada.