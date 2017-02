La recerca de la UB a l'abast de la canalla

Avui dijous tindrà lloc el I Congrés de Recerca Científica Infantil Recerkids, un programa educatiu que té l'objectiu d'apropar la recerca científica a l'alumnat de 5è i 6è d'educació primària. La trobada, organitzada amb el suport de la Unitat de Cultura Científica de la UB, es produeix després de mesos de treball per part d'un centenar d'escoles (cinc mil nois i noies) que han experimentat en primera persona què vol dir fer recerca, com és un procés d'investigació i quin és el dia a dia d'un científic.

Les primeres 11 escoles que es van inscriure al programa Recerkids, representades per un total de dos-cents cinquanta alumnes, exposaran a la Facultat de Biologia, davant un comitè d'experts, els resultats de les seves recerques, que comparteixen la temàtica comuna de l'aigua. A més de la lectura dels onze pòsters científics, els alumnes realitzaran diversos tallers en què duran a terme diversos experiments relacionats amb l'aigua, quatre dels quals estan dinamitzats per investigadors de l'Institut de Recerca de l'Aigua (IdRA) de la Universitat de Barcelona.

Recerkids es proposa fomentar vocacions científiques entre les generacions més joves

Tallers per aprendre

La relació entre l'home i l'aigua al llarg de la història, els microorganismes aquàtics i les apps Riu.net i Floopd UP seran protagonistes en els quatre tallers que dinamitzarà la UB. Així, Roser Marsal Aguilera, professora del departament d'Història i Arqueologia i investigadora de l'IdRA, dinamitzarà un taller que pretén endinsar-se en el món de l'arqueologia per esbrinar quina ha estat la relació de l'ésser humà amb l'aigua en el decurs de la història.

El professor de zoologia i investigador de l'IdRA Humbert Salvadó farà als alumnes una sessió pràctica d'iniciació a la descoberta del món microscòpic per observar i aprendre a diferenciar els microorganismes presents a l'aigua que són invisibles a l'ull humà. El taller pretén que els estudiants entenguin per què hi ha microorganismes i quina relació tenen amb la contaminació.

Pau Fortuño i Iraima Verkaik, membres del grup de recerca FEM, mostraran als participants com fer una avaluació de l'estat ecològic d'un riu amb l'ajuda de l'app Riu.net. El taller també té l'objectiu de reflexionar sobre les principals activitats humanes responsables de la degradació dels ecosistemes aquàtics i entendre la importància de la ciència ciutadana.

Els alumnes faran diversos tallers en què duran a terme diferents experiments relacionats amb l'aigua

Finalment, les investigadores del Grup d'Anàlisi de Situacions Meteorològiques Adverses (GAMA) Montserrat Llasat-Botija i Maria Cortès coordinaran el taller 'Mesurem la pluja!', que té l'objectiu de treballar conceptes relacionats amb les precipitacions, aprendre a fer servir estris de mesura de precipitació i analitzar-ne les dades i conèixer de quina manera pot contribuir la ciutadania al coneixement dels riscos naturals. Presentaran un cas d'inundacions servint-se de fotografies recollides a l'app FloodUp i els alumnes aprendran a construir un pluviòmetre amb una ampolla d'aigua.

Fomentar les vocacions científiques

Organitzat per la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya i Eduxarxa, Recerkids es proposa fomentar vocacions científiques entre les generacions més joves. El context seleccionat per emmarcar totes les recerques en aquesta primera edició de Recerkids és l'aigua, i s'han proposat tres eixos de treball: les persones i l'aigua, els animals i l'aigua, i els misteris de l'aigua. Les escoles han tingut accés, durant tot el procés, a un equip d'especialistes en didàctica de la ciència, així com a un quadern de recerca per a l'alumnat i a una guia didàctica sobre el programa.