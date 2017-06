Tot a punt per als mSchools Student Awards

Aquest dissabte, 10 de juny, se celebra la quarta edició dels mSchools Student Awards, la cerimònia de lliurament de premis que reconeix la labor dels alumnes que han participat en el programa mSchools i les seves diferents iniciatives al llarg del curs escolar. El certamen, impulsat per Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i GSMA, premiarà els projectes en tres categories: App Education, Mobile History Map (MHM) i Scratch Challenge. Els treballs han estat duts a terme per estudiants de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de centres escolars de tot Catalunya.

La participació dels alumnes als Student Awards 2017 ha crescut un 60% respecte a l'edició anterior

En la categoria App Education, els participants presentaran en el recinte expositiu els dissenys d'aplis i prototips que han anat treballant al llarg del curs escolar. Els equips finalistes mostraran les seves creacions davant un jurat professional i exposaran els seus projectes en un escenari dedicat exclusivament a sessions de 'pitching'. Els premiats se seleccionaran d'acord amb les quatre categories: comunitats sostenibles; inclusió, equitat i educació accessible; empresa i serveis connectats, i creació artisticocultural.

Mobile History Map (MHM), una altra de les categories del certamen, és una eina educativa que permet geolocalizar i treballar continguts d'interès propers als centres educatius. Els alumnes de primària i secundària presentaran els seus projectes elaborats al llarg del curs i concursaran en dos reptes diferents: els treballs emmarcats en la categoria d''El lloc dels fets' i en la d''Elements patrimonials emblemàtics'.

El primer repte MHM es basa a crear continguts geolocalizats centrats en fets històrics relacionats amb punts concrets de la geografia catalana. Alguns dels 13 llocs estudiats en el repte són: Sant Pere de Rodes, l'amfiteatre de Tarragona, el castell de Miravet i Sant Cugat del Vallès. D'altra banda, els projectes MHM del segon repte s'han centrat a geolocalizar elements patrimonials emblemàtics de Catalunya per reviure el segle XX amb records i vivències del passat.

Els concursants són els finalistes d'entre els més de 36.000 estudiants que participen a mSchools i competiran en 3 categories

Aquest any, el concurs incorpora, per primera vegada, un reconeixement als projectes elaborats per alumnes de cicle superior de primària que, mitjançant el llenguatge de creació lliure Scratch, han creat històries interactives, simulacions, jocs i animacions sota la temàtica 'Els viatges'. Els grups finalistes de Students Awards tindran una hora i mitja per resoldre un repte durant el concurs. Un jurat decidirà en el mateix moment quins són els grups guanyadors.

Els guanyadors de la categoria d'App Education tindran l'oportunitat de participar en la tercera edició de mSchools TechCamp. En aquests campaments, els estudiants viuen una immersió completa al món de la tecnologia i el disseny d'aplicacions, combinada amb altres activitats d'oci. Els guanyadors de MHM seran premiats amb una càmera de 360 graus i els de Scratch Challenge també participaran en els mSchools TechCamp.

En la cerimònia de lliurament de premis hi participaran John Hoffman, CEO i director de GSMA, Ltd; Meritxell Ruiz, consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i Aleix Valls, CEO de Mobile World Capital Barcelona.

mSchools: una nova manera d'ensenyar i aprendre

El programa mSchools ajuda alumnes i docents a integrar les tecnologies mòbils a l'aula, cosa que permet obrir noves vies d'ensenyament i aprenentatge que milloren el rendiment i l'ocupabilitat.

MWCapital fomenta la transformació mòbil i digital de la societat amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones. Amb el suport del sector públic i privat a Barcelona, Catalunya i Espanya, MWCapital se centra en tres àrees: la capacitació, la transformació i la innovació, per generar un impacte en l'economia, la indústria i l'educació.