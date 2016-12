Suport actiu al professorat

Salt de llargada, llançament de disc i javelina o curses de relleus. Aquestes són algunes de les disciplines atlètiques que els alumnes del cicle superior de primària de Nou Barris fan cada any en el marc de la Dragonada. Són proves atlètiques de caràcter no competitiu que es fan a Can Dragó i que coordinen alumnes del cicle formatiu de conducció d’activitats físiques i esportives de l’Institut Vall d’Hebron, i en què participen uns tres-cents alumnes de diferents centres. Una jornada que enguany ha arribat a la 25a edició i que organitza el Centre de Recursos Pedagògics (CRP) de Nou Barris.

La Dragonada és una de les tres jornades relacionades amb l’educació física que organitza el CRP d’aquest barri de Barcelona per promoure hàbits saludables. Les altres dues són els jocs cooperatius adreçats als alumnes de cicle mitjà que proposen els mateixos infants, amb la participació activa del professorat d’educació física, i els jocs tradicionals, enfocats als més petits de l’escola perquè coneguin el món de les bitlles catalanes o de la xarranca.

La dinamització és una de les tres potes de la feina dels centres de recursos pedagògics, que també planifiquen activitats de formació per al professorat i proveeixen de recursos documentals i tecnològics escoles i instituts. “Nosaltres som els encarregats d’organitzar tota la infraestructura, busquem els equipaments i les persones que faran les jornades i ho coordinem”, explica Jacinto Ferrer, director del CRP de Nou Barris. Les activitats de caràcter físic no són les úniques que desenvolupa aquest centre, que també fa barri organitzant els Jocs Florals del Districte, una lectura de fragments i cançons d’ El Petit Príncep a la plaça del mateix nom per la festa major i una mostra de treballs de recerca. En aquest camp i en coordinació amb altres centres de recursos ha posat en marxa el Congrés de Ciència amb la finalitat de fomentar la recerca científica a primària. “Els professors reben formació i els nanos en grup exposen el seu treball al maig en una trobada amb tots els centres”, explica Ferrer.

La principal novetat d’aquest curs és la jornada de lectura en veu alta de poemes i textos de la poeta i escriptora infantil i juvenil Gloria Fuertes per commemorar el centenari del seu naixement, que també es farà al mes de maig en col·laboració amb la Biblioteca de Nou Barris. “És una activitat que es fa en altres districtes i els professors ens van demanar de traslladar-ho a Nou Barris en els seminaris de formació que fem”, apunta el director del centre.

FORMACIÓ EN RECESSIÓ

El departament d’Ensenyament assumia fins fa cinc anys el cost de la formació docent, però amb la crisi i les retallades aquesta partida ha desaparegut. “Ha canviat molt la formació perquè abans es pagava quan es considerava adequada, però ara el departament ja no hi destina cap tipus d’ajut i la formació és interna i la fan els mateixos professors de l’escola o bé es fa amb intercanvis entre diferents centres però sempre amb un cost zero”, revela Ferrer.

Ell mateix i els altres tres professionals del centre imparteixen microtallers d’una, dues o tres sessions de narracions digitals, realitat augmentada i geolocalització, o sobre l’ús de tauletes. Enguany n’han impulsat un de nou per elaborar vídeos amb l’iPad i han coordinat una trobada entre artistes contemporanis i mestres per generar propostes de treball amb l’alumnat a petició del Centre d’Art Contemporani de Barcelona, que volia implicar-se en el sector educatiu per tenir una visió compartida sobre el paper transformador de l’art a la societat.

“La crisi ha limitat la formació perquè ara tot depèn de l’especialització dels docents i que els centres s’ho puguin autofinançar amb la implicació d’amics o coneguts, patrocinadors o a través de les AMPA”, lamenta Ferrer, que afegeix: “Des dels centres de recursos pedagògics fem les gestions administratives perquè aquests cursos tinguin un reconeixement de cara al seu futur professional”.

Per la seva banda, Martí Ristol, director del CRP del Baix Empordà, coincideix que l’oferta de formació no és l’apropiada: “Per descomptat no és suficient, i la solució actual es va esgotant, perquè no sempre es pot fer del mateix tema, encara que un professor s’hi ofereixi de manera desinteressada. El departament ha de revertir la situació perquè la formació és del tot necessària per reciclar-se”. Tot i així, aquest centre, com la setantena que hi ha arreu del país, no atura la seva activitat i es reinventa i busca la col·laboració d’altres agents.

El millor exemple és la Ruta Pedagògica pels Museus del Baix Empordà que va engegar el CRP el curs passat: “Els museus i les fundacions organitzen sessions per als professors perquè coneguin la seva oferta pedagògica, perquè molt sovint passa desapercebuda; la resposta ha sigut molt satisfactòria perquè l’any passat s’hi van inscriure una trentena de docents i enguany vint professors nous ja han visitat algun d’aquests equipaments”. Aquestes trobades han desembocat en visites dels estudiants al Museu de la Pesca de Palamós, al del Suro de Palafrugell o a la Fundació Gala-Dalí de Púbol. El curs passat també es va engegar el grup de treball del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, que aplega els centres de la zona i que té com a objectiu crear unitats didàctiques basades en una sortida per trimestre amb activitats prèvies i posteriors a la visita, amb el suport de l’òrgan de gestió del Parc, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí i el grup Tosca Serveis Ambientals.

A més a més, cada dos anys convoca la Jornada d’Educació Infantil, que al maig va reunir més de dos-cents mestres de totes les comarques gironines. “És un espai de reflexió i d’intercanvi d’experiències sobre les diferents metodologies en els processos d’ensenyament-aprenentatge de 0 a 6 anys i sempre gira al voltant d’algun dels temes essencials en aquesta etapa”, afirma Ristol, que recorda que el llenguatge oral i escrit ha sigut l’eix de la cinquena edició.

Tant Ristol com Ferrer creuen que la provisió de recursos necessita un replantejament: “Tot i que encara en sol·liciten, la demanda de llibres o DVDs ha baixat perquè els centres ja en tenen o poden tenir accés als materials audiovisuals per la xarxa”, explica el director empordanès, que remarca que han optat per “modificar l’orientació d’aquest servei fent préstec de caixes didàctiques sobre àmbits concrets com la robòtica”. Hi coincideix Ferrer, que deixa clar que aquesta és una pota “cada cop més coixa perquè internet ha canviat tots els paradigmes”.