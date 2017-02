Viure l'art a l'escola

L’Escola Miquel Bleach, en col·laboració amb la Fundació Catalunya-La Pedrera i el Museu Nacional, presenta el documental "Tàndem, art a l’escola". Es tracta d’un film que mostra l’experiència educativa realitzada entre aquesta escola i el museu, i que forma part del programa Escoles Tàndem de la Fundació Catalunya-La Pedrera.

Des del 2013 s’ha estat treballant amb l'objectiu d'enriquir l'experiència educativa, la qualitat dels aprenentatges i la millora dels resultats acadèmics a través de l'art i el patrimoni.

El projecte Tàndem ha suposat per a l'Escola un canvi metodològic centrat en el treball per projectes on l'art i el patrimoni artístic han estat al centre de l’aprenentatge, un procés de transformació que va rebre el Premi Ciutat de Barcelona d’Educació 2015.

Ara podem conèixer com van viure els alumnes de l’Escola Miquel Bleach aquesta experiència a través del documental “Tàndem, art a l’escola”, realitzat pel director Daniel Lacasa i protagonitzat pels nens i les nenes i les seves famílies

“Tàndem, art a l’escola”, el documental

I què explica el documental? Al districte de Sants-Montjuïc, davant d’una plaça pública que s’omple de nens i nenes a l’hora del pati, es troba l’Escola Miquel Bleach. Els seus alumnes aprenen a través de l’art, especialment a través de les obres d’un dels museus que tenen més a prop, el Museu Nacional d’Art de Catalunya. L’escola i el museu treballen plegats dins el programa educatiu Escoles Tàndem de la Fundació Catalunya-La Pedrera.

Els alumnes són introduïts a les obres del museu i a partir d’elles reflexionen, juguen, creen, experimenten i s’identifiquen. A través de la veu i la mirada protagonista dels nens i les nenes, som testimonis del seu descobriment i de com l’estenen a les seves famílies.

'Tàndem, art a l’escola' és un homenatge a la trobada entre art i educació, al seu potencial per fer repensar-nos a i créixer millor individualment i col·lectivament. És un retrat col·lectiu de la quotidianitat d’una escola en la qual s’amplien les possibilitats d’exercitar l’esperit crític, la sensibilitat i l’empatia.