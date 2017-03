Nova edició de l'agenda solidària per a mestres aclaparats

Després de l'èxit aconseguit l'any passat, '2 profes en apuros' torna a llançar una campanya de 'crowdfunding' a la plataforma Verkami per finançar l'agendasolidària del curs 2017-2018. Fins al diumenge 26 de març, tots aquells interessats a aconseguir un exemplar de l'agenda podran participar en la venda anticipada, que ja està disponible en aquest enllaç.

De nou, l'agenda ve carregada amb tots aquells materials que com a docent calen per sobreviure durant el curs: horaris, contactes d'alumnes, aniversari, plantilles d'avaluació i d’observació, pàgines per notes i moltes sorpreses més. La intenció de les creadores de l'agenda és que arribi a tots els racons d'Espanya i s'adapti a tots els contextos educatius, per això han decidit traduir-la a fins a sis llengües (castellà, català, anglès, basc, gallec i asturià). "Encara que va suposar molta feina i esforç, no hem pogut resistir-nos a llançar una nova agenda. Estem molt contentes de l'acollida de la gent i, gràcies al seu suport i 'feedback', hem decidit continuar el projecte", assegura Carlota Hernández, mestra i cofundadora del projecte.

2.000 A la primera edició es van recaptar 2.000 euros per al programa contra la pobresa infantil de Save the Children

Com a novetat d'aquest any, l'agenda inclou un full de contactes millorat, més espai per als horaris i reunions, un llistat de tutories simplificat i molts més fulls per anotar-hi tot el que necessitis i no t'oblidis de res. Segons explica Ana Martínez, la il·lustradora de la iniciativa, s'han "basat en les propostes que ens han donat els seguidors per incloure-hi novetats i moltes millores".

A més d'assegurar la seva funcionalitat i una acurada estètica, dissenyada per la professional Patricia Such, l'agenda tindrà de nou un especial component solidari, ja que la recaptació anirà destinada a col·laborar amb el Programa de suport a la infància i les seves famílies a Espanya de l'ONG Ajuda en Acció anomenat 'Aquí también'. Així mateix, amb la compra de l'agenda, es tindrà accés a tots els continguts de EducAcción, una proposta d'Ajuda en Acció que integra materials didàctics per treballar l'educació en valors a l'aula i apropar altres realitats socials i el valor de la solidaritat als centres educatius. "Hem escollit aquest projecte perquè a ser solidari també se n'aprèn i volem aportar el nostre granet de sorra per difondre aquest missatge", afegeix Anna Palència, l'altra mestra implicada en la iniciativa.