L'impacte de la neurociència a les aules

Experts com el genetista David Bueno, Premi Europeu de Divulgació, la gurú de la intel·ligència emocional Begoña Ibarrola, el catedràtic d'Ètica de la Universitat Ramon Llull, Francesc Torralba, l'escriptora Elsa Punset o el famós coach Àngel López Naranjo es citaran a Tarragona el pròxim mes de maig en el marc del primer congrés EduMindUp!, un fòrum de primer nivell dirigit al professorat i dedicat a les experiències i aplicacions més innovadores a l'aula basades en els avenços de la neurociència.

El mentalista Ramon Fauria, que combina psicologia, il·lusionisme, management i dots comunicatives, completa la llista de ponents d'aquesta iniciativa impulsada per la Fundació Sant Fructuós i el Col·legi Sant Pau Apòstol.

Les últimes investigacions sobre creativitat, intel·ligències múltiples, neurodidàctica, mindfulness, ATD (desenvolupament del talent)... inundaran el Palau de Congressos de Tarragona durant els dies 18,19 i 20 de maig. A més dels esmentats especialistes, podran intervenir en el 'call for papers' del congrés aquells professionals vulguin compartir experiències noves en el procés d'ensenyament i aprenentatge escolar.

EduMindUp! preveu, a més, espais per a demostracions d'eines i projectes tecnològics que ajuden a millorar l'aprenentatge, tallers per a la construcció de coneixement segons les diferents etapes educatives i mostres de treballs audiovisuals realitzats per nens que avaluen l'impacte de la neurociència en el seu dia a dia.

Tota la informació sobre inscripcions i participació està ja disponible en www.edumindup.com. El preu pels tres dies per a professionals, que inclou la documentació de suport, els coffee breaks i el dinar del 19 de maig, és de 125 euros -100 per a les professors de centres adherits a la Federació d'Escoles Cristianes (FECC) i 75 per estudiants- si es registren abans del 16 d'abril. A partir d'aquesta data, la inscripció serà de 150 euros (125 per a escoles de la FECC i es mantenen els 75 euros per a estudiants).

PROGRAMA

Dijous 18 de maig. 19 hores

"Com aprèn el nostre cervell: la neurociència i el món educatiu", a càrrec del Dr. David Bueno, que se centrarà en les últimes aportacions de la neurociència en els processos d'ensenyament-aprenentatge.

Divendres 19 de maig. 10,30 hores

"Neurodidàctica. Com podem fer que els nostres alumnes aprenguin millor", a càrrec de la Dra. Begoña Ibarrola, que analitzarà les relacions entre cervell i aprenentatge: conèixer la fisiologia cerebral i els processos neuronals significa fer una classe millor.

15,30 hores

"Neurociència, intel·ligència i ment", a càrrec del Dr. Francesc Torralba. Tres conceptes examinats des d'una perspectiva científic-filosòfica

18 hores

"Educar innovadora-ment", sessió a càrrec del mentalista Ramon Fauria

Dissabte 20 de maig. 11 hores

"Una nova educació és possible", a càrrec de la filòsofa i escriptora Elsa Punset. Quin paper juguen en l'educació els nous descobriments neurocientífics? Quin ha de ser el rol del docent a l'administrar-los?

13 hores

"Un nou inici, avui pot ser un gran dia", a càrrec del formador en lideratge Àngel López Naranjo. "Tot viatge de milers de quilòmetres comença amb un primer pas" (Lao Tse).