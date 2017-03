Personalitzar l'aprenentatge amb la tecnologia

Aquesta setmana s'ha celebrat una nova edició del congrés ITworldEdu, que té com a propòsit compartir les novetats tecnològiques, experiències educatives i les aplicacions innovadores de la tecnologia per facilitar que la demanda educativa i l’oferta TIC de productes i serveis de tecnologia educativa tinguin el seu punt de trobada.

Han estat dues jornades de debat sobre el procés de transformació de l'educació que han reunit a Barcelona a professionals i experts en l’àmbit de la tecnologia educativa. En la jornada d'ahir les ponències dels experts van servir per constatar que el futur del sistema educatiu passa per programes d’aprenentatge personalitzats amb el suport de les tecnologies digitals, amb una transversalitat de continguts i una connexió directa entre el que s’ensenya a l’aula i allò que els alumnes aprenen fora d’ella.

En aquest sentit, el catedràtic de Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona, César Coll, va oferir una ponència sobre les claus de la personalització de l’aprenentatge, on va subratllar els majors reptes dels sistemes educatius actuals en aquest àmbit. En aquest sentit, va destacar que l’aprenentatge personalitzat “no és una moda”, sinó una “tendència profunda en la pedagogia” amb importants reptes, on les TIC juguen un paper “imprescindible”.

En la seva opinió, actualment existeix una bretxa entre l’aprenentatge a l’aula i fora d’ella, on l’aprenentatge “ja és personalitzat”. Segons Coll, les tecnologies digitals “obren la porta a una gran quantitat de recursos educatius d’enorme qualitat”, que poden promoure la curiositat dels alumnes i “ensenyar-los el que volen aprendre”.

Per la seva banda, la presidenta del Clúster Edutech, Elisabet Marill, destacava que la tecnologia pot servir com un element dinamitzador de l’escola “no com un fet aïllat, sinó com un suport estratègic en el projecte educatiu”, i va posar en valor el congrés com un suport per “incentivar les vocacions tecnològiques” dels joves i millorar la seva ocupabilitat.

Segons l’especialista en neurodidàctica José Ramón Gamo és molt important la investigació en neurociències relativa als processos d’aprenentatge i com aquest coneixement influeix tant en la selecció de les metodologies com en el propi disseny per part del professorat per dur endavant els processos d’ensenyament i d’aprenentatge, així com el valor de les TIC dins aquest marc.

Organitzat pel Clúster Edutech, la novena edició d’ITWorldEdu ha reunit més de 800 docents, acadèmics i empreses TIC al servei del sector educatiu

Ja en la segona jornada, avui s'ha destacat l’auge de “la gamificació, de l’aprenentatge cooperatiu i basat en problemes i dels projectes de treball” i s'ha incidit en el “creixent nombre de projectes pedagògics que treballen el pensament computacional com element clau per incorporar la tecnologia a l’aula”, un fet que, segons els experts, ajuda a treballar el “pensament abstracte, lògic i la resolució de problemes”per part dels alumnes.

No obstant, cal tenir en compte que “cada escola necessita un ecosistema tecnològic diferent i flexible i dimensionat en funció a les seves necessitats presents i futures”, segons ha afirmat el doctor Miquel Àngel Prats, membre del comitè científic del congrés.

En les seves conclusions, l’expert ha instat a “comprendre” que la tecnologia “és un nou llenguatge que cal treballar a l’escola i a l’aula”, amb “seny, de forma intencionada, amb planificació i sistematisme” i, sobretot, “comptant amb l’entusiasme i amb la complicitat de l’alumnat per transformar el seu aprenentatge”.

Les conclusions de l’ITworldEdu han reflectit també que segueix encara “el debat de com integrar la tecnologia mòbil per a fomentar de forma reeixida la personalització dels processos d’ensenyament i aprenentatge” i hanassenyalat que “queda molt camí per recórrer pel que fa a pràctiques educatives que treballen l’avaluació de les competències amb el suport tecnològic”.

Les conclusions de l’ITworldEdu apunten que cada escola necessita un ecosistema tecnològic dimensionat en funció a les seves necessitats

La docent nord-americana Mònica Burns, pionera en l’ús de tecnologies a l’aula, ha impartit la conferència plenària de la segona jornada de l’ITworldEdu, on ha parlat sobre el poder de les eines tecnològiques per atreure als estudiants de totes les edats. L’experta ha compartit estratègies per a la integració de tecnologia que figuren en el seu blog(ClassTechTips.com), ha aportat consellssobre avaluació formativa i ha insistit en què prioritza les tasques abans que les aplicacions en benefici de l’aprenentatge.

Dèficit de 7 milions de llocs de treball en el sector de les tecnologies digitals

Segons el director del pla SmartCat de la Generalitat, Dani Marco, a Europa hi ha un dèficit de 7 milions de llocs de treball en el sector de les tecnologies digitals i en els propers tres anys se’n generaran prop de 700.000, unes xifres “que podrien ser més grans”, segons Marco, perquè “hi ha llocs que no es creen perquè no existeixen perfils adequats”.

Per la seva banda, el director del programa mSchools del GSMA,Albert Forn,ha aprofitat el congrés per fer un balanç de la primera edició del festival YoMo, que es va realitzar en paral·lel al Mobile World Congress,i ha remarcat que a Catalunya hi ha “una gran demanda d’activitats tecnològiques per a joves”.

En aquesta segona jornada, també s’ha presentat el pla STEMCat, un programa promogut per la Generalitat per incentivar les vocacions tecnològiques dels joves. El director general d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa, Jordi Miró,ha explicat que es tracta d’un programa interdepartamental que incorporarà representants de les universitats catalanes i aplicarà canvis a les aules catalanes de cara al curs vinent.

Durant el congrés diverses escoles han presentat les seves experiències en l’ús de tecnologies a l’aula

A més durant la jornada d’avui, diverses escoles han presentat les seves experiències en l’ús de tecnologies a l’aula i s’ha dut a terme sessions de tallers de bones pràctiques. El protagonisme de les últimes hores del congrés ha estat per als alumnes, amb l’ITworldEdu Junior, on han presentat les millors pràctiques educatives basades en la personalització de l’aprenentatge, l’avaluació de competències i les noves formes d’organitzar l’espai i el temps a l’aula i a l’escola.