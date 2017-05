Comença la Cantània 2017

La Cantània ha començat aquesta setmana a L'Auditori la seva edició 2017 en la qual participaran prop de 50.000 nens i nenes de 3r, 4t, 5è i 6è d'Educació Primària des d'ara i fins al juny. Aquest any la cantata porta per títol "La Nit dels Malsons" i l'han escrita la dramaturga Marta Buchaca i el compositor Àlex Martínez.

El protagonista és en Lluc, un nen de 9 anys molt poruc, que aprèn a conviure amb les seves pors gràcies a una experiència sorprenent, la nit abans de marxar de colònies. Aquella nit, quan en Lluc està a punt d'adormir-se, la Guardiana de la Por es cola per la seva finestra. La Guardiana es dedica a vetllar perquè la por no desaparegui del món, i li vol fer entendre a en Lluc que tenir por no és dolent. Mitjançant un viatge a través dels malsons de diferents persones que en Lluc coneix molt bé, li farà veure que hi ha molts tipus de por, i que tenir por no té perquè ser un defecte. Gràcies a la Guardiana, en Lluc entendrà que la por és necessària per viure, i que hi ha pors que l'únic que fan és impedir-nos viure amb plenitud. Després d'adonar-se que tenir por és normal, decidirà ser valent i anar a les colònies, i aquells dies seran els dies més feliços de la seva infància.

50.000 A la Cantània hi particien 50.000 escolars

Per enregistrar el disc de "La Nit dels Malsons" han comptat amb els solistes Elena Gadel i Xavi Duch i els músics Alex Martínez, piano i teclats, David Gómez, bateria, Joan Rectoret, baix, David Soler, guitarra, David Pastor, trompeta i flughelhorn, Leo Torres, trompeta i flughelhorn, Xavier Figuerola, saxo i clarinet baix i Vicent Pérez, trombó. La direcció musical de la Cantània ha anat a càrrec de Josep Prats, Elisenda Carrasco i Ribot, Montserrat Meneses, Oriol Castanyer i la direcció escènica és de Marta Gil i Ignasi Tomàs.

Cantània, un projecte que no para de crèixer

Des del seu naixement el curs 1989-1990 a L'Auditori, la Cantània s'ha realitzat a més de 20 ciutats de 6 països tant europeus com americans. Aquest any se celebraran 34 concerts a L'Auditori de Barcelona i també s'interpretarà a El Vendrell, Figueres, Granollers, Manresa, Mataró, Olot, Sant Cugat, Vic, Vilafranca del Penedès, Càdiz, Parla, Saragossa, Sevilla, Valladolid, Biefeld (Alemanya), Koblenz (Alemanya) i Neustadt (Alemanya). A aquesta llarga llista de ciutats s'hi suma aquest any Madrid i Guimaraes (Portugal) que participaran al projecte per primera vegada.

Aquest any la cantata porta per títol 'La Nit dels Malsons' i l'han escrita la dramaturga Marta Buchaca i el compositor Àlex Martínez

Cantània és una activitat participativa dirigida a escolars de cicle mitjà i superior de primària. Cada temporada s'encarrega una obra nova per a un gran cor de nens i nenes, a compositors i escriptors catalans de reconegut prestigi. Durant tot el curs escolar es treballa tant des de L'Auditori com des de l'escola. L'objectiu és organitzar un acte per als alumnes que, per les característiques globals pensades exclusivament per a ells, per la qualitat i per la implicació personal i col·lectiva en l'acte, es converteixi en una vivència musical inoblidable per a tots.