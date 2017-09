Ja hi tornem a ser! Ja tornem a la rutina: escola, feina, extraescolars... se l'enyorava una mica, però en pocs dies segur que ja enyorem de nou les vacances. Un nou curs escolar que, a més, ve carregat de novetats literàries. I si, pels més menuts també. I d'una novetat us volia parlar avui: La mama va a l'escola.

Blackie Books és una editorial molt especial. I la seva col·lecció infantil, Blackie Little, no podia ser menys. Cada títol que treuen és una petita obra d'art editada amb cura, un referent, tant pel que fa als àlbums il·lustrats com a les novel·les, no hi ha cap títol mediocre. I aquest n'és un més. La mama va a l'escola ens explica el primer dia a l'escola d'una nena. Horroritzada pel que veu en arribar, demana a la seva mare que es quedi amb ella, però passada una estona se n'adona que potser no ha sigut gaire bona idea...

Com us deia, Blackie Books la torna a encertar. Un àlbum divertit, escrit per l'autor francès Éric Veillé, que utilitza la veu de la nena com a narradora, apropant així més la història als infants. Les precioses il·lustracions de Pauline Martin juguen amb els colors bàsics i alhora introdueixen estampats i detalls, fent que tot plegat resulti agradable i atractiu. Fins i tot la tipografia és agradosa! Però sobretot hi ha una bona història, que per real i ben possible, ens resulta propera i ens fa riure i fa que la volguem tornar a sentir.

Segurament pels més menuts serà una bona manera d'entendre aquests primers dies d'escola, però pels més grans resulta també un bon llibre. I per pares i mares una molt bona i entretinguda opció per explicar a la canalla.

Llibre: La mama va a l'escola

Autor: Éric Veillé. Il·lustradora: Pauline Martin. El publica: Blackie Books

Preu: 14,90€

Edats: a partir de 3 anys.