Edat del primer mòbil i control parental

L'edat per tenir el primer mòbil continua baixat i es situa cap als 11 anys d'edat. Sovint s'argumenta que és un element de seguretat en el pas de l'educació primària a la secundària. Però, si és només per això, no calen terminals connectats a Internet ni models cars de determinades marques. Avui el mòbil és també un símbol del ritus de pas cap a l'adolescència que aporta els valors d'estatus, independència i identitat.

Els adults actuals no vam ser educats en aquest context tecnològic i per assegurar que els menors en facin un és segur, ètic i saludable hem de treballar 3 elements: 1. L'acompanyament, perquè amb el diàleg i la confiança anirem construint el criteri que necessitaran en el món connectat. 2. Normes en la gestió dels temps, espais i altres condicionants per a que generin hàbits que els ajudarà a tenir una bona dieta digital. 3. Responsabilitat progressiva per anar guanyant autonomia en la gestió de la seva privacitat, comunicació amb els altres i la configuració d'una identitat digital pròpia.

Tenim recursos que ens poden ajudar en aquest camí com és el registre conscient de les activitats, el contracte pactat o les eines de control parental. Però, el millor control parental és el que fan els mateixos pares amb el coneixement del què i com estan fent els menors acompanyant-los i estan disponibles. Estem aprenent plegats a educar en el món connectat on no volem que hi hagi orfes digitals.

