‘Mares i pares influencers’

Aquest és el títol del llibre que acabem de publicar amb Montse Jiménez i que presentarem el dijous dia 3 d’octubre, a les 19 hores, a la Casa del Llibre de rambla de Catalunya, 37, de Barcelona. És una presentació oberta a tothom i hi esteu totes i tots convidats. Ens l’han prologat en Jaume Funes i la Gemma Ventura, i us agrairem molt que ens acompanyeu.

A més d’adreçar-se a mares i a pares, el llibre també es dirigeix a mestres, educadors i a qualsevol persona que tingui adolescents a prop i vulgui viure més agradablement aquesta etapa de la vida, tan meravellosa com desconcertant. Partint de la nostra experiència, així com de les aportacions que han fet professionals de diversos àmbits, i després d’escoltar més de 1.500 joves, aportem 50 idees per entendre i acompanyar adolescents d’avui. Oferim orientacions i recursos per obrir-nos a noves maneres d’entendre la vida, les relacions, els estudis, l’amor, la sexualitat, l’amistat, la felicitat, les emocions, els valors, les prioritats, el futur i tota una sèrie de temes més que ens descol·loquen perquè capgiren del tot els nostres plantejaments.

Hem pogut constatar dues realitats: la primera, que un 75% d’adolescents segueixen algun influencer, instagramer o youtuber. La segona, que moltes mares, pares i mestres lamenten que els nois i les noies fan més cas a aquests nous ídols que a ells. Nosaltres, lluny de criticar el fenomen, hem volgut conèixer-lo a fons i descobrir què hi busquen i què troben. Ens hem preguntat si no deu ser que tenen tanta influència perquè nosaltres no disposem dels recursos personals i educatius per exercir la nostra adequadament. Encara que a voltes ho dubtem, la tenim i ens ha sorprès descobrir com és de poderosa. Som els seus referents més importants. Però si estem en el segle passat o ens veuen empanats, amargats, estressats o ratllats, es desconnecten del nostre canal i es connecten al de qualsevol altre que els ofereixi el que no troben al seu voltant, fins i tot si és efímer o un miratge.

Comprendre les noves realitats emergents, actualitzar-nos, arribar als cors dels adolescents, escoltar-los, entendre’ls, estimar-los, acompanyar-los més bé i convertir-nos en la seva millor influència han estat els propòsits principals que ens han mogut a escriure aquest llibre.