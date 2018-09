Confieu en l'escola que heu triat!

L’inici de curs és temps de reunions a l’escola: us convoquen per explicar-vos el projecte educatiu, les últimes obres, un projecte nou molt xulo, les sortides, un programa de lectura eficaç, un altre de robòtica, les extraescolars (incloent-hi parxís sobre gel en anglès, que ho està petant)… I no marxeu encara, que us parlaran de l’AMPA (o APA, o APiMA, o AFA)! De vegades fa l’efecte que algú ha pensat: “Famílies, ara que no podeu fugir, us ho deixarem anar tot, tot i tot”. Afortunadament, cada cop més escoles treballen perquè les reunions siguin útils, agradables i representatives de l’estil educatiu de l’escola, reunions perquè les famílies coneguin l’escola, coneguin els mestres dels seus fills, es coneguin entre ells, riguin una estona i surtin de la reunió amb la certesa que tot el procés de tria de l’escola, totes les mirades a la web, les entrevistes, les jornades de portes obertes (i la puntuació, la baremació, el sorteig i l’espera de plaça sí / plaça no) va valer la pena.

A les reunions també pots sentir, segons com, una mica de vergonyeta aliena quan algú pregunta irritat segons què, que indica que no s’ha aplicat l’SAQV (“Sabies A Què Venies!”). Coses com ara: “Escolta, què és això que fan una pregària al matí?” A veure, crac, si has matriculat el teu fill a Santa Maria dels Apòstols del Sagrat Cor de Jesús Redemptor… ja t’ho podies esperar, no? És com si el matricules a l’escola L’Alegre Colla de Karl Marx i demanes per l’hora de l’àngelus! Confieu en l’escola, i expresseu els dubtes que tingueu tan directament i discretament (i amablement) com pugueu, que és l’escola que vau triar!

Per això és tan important que lluitem per l’autonomia dels centres escolars i per la llibertat d’elecció de les famílies: perquè hi hagi escoles acollidores i de qualitat per a tothom! Relacioneu-vos bé amb l’escola que heu triat, perquè la vostra confiança i la vostra col·laboració seran un model a seguir per als vostres fills.

No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré, i en vers: “Tot el que ara tant us amoïna / ben aviat ja no us preocuparà, / perquè, encara que sembli mentida, / tot plegat passarà i s’oblidarà! / I quan mireu enrere i tot sembli senzill, / sabreu que no va ser per carambola: / és perquè per al vostre fill / vau triar una bona escola!”