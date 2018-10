Tot a punt per al Petit FICMA

El festival aposta per treballs que consciencien el ciutadà sobre temes candents de les diferents situacions ambientals que estan passant al nostre planeta, com el plàstic en els nostres oceans, el canvi climàtic, la caça il·legal d'animals, la desforestació, els drets humans, les energies renovables, l'alimentació, etc. Per a aquesta 25a edició s'han presentat més de 1.500 produccions documentals, animades i ficcions.

Pensant en els més petits

En el marc del festival, i amb la voluntat de tenir present el públic infantil, s'ha ideat, un any més, la programació del Petit FICMA. El FICMA dedica aquesta secció a la infància, la joventut i les famílies, i ha programat la projecció de documentals (llargs i curts), a banda de dues activitats en què els nens seran protagonistes.

La primera de les propostes és el taller 'Creant robots', amb Joan Hidalgo, més conegut com 'Joan Robots', un noi que té 17 anys i pateix atàxia, però això no li impedeix crear robots fabricats 100% amb materials reciclats. La cita serà diumenge 4 de novembre a les 13 h al CosmoCaixa.

La segona proposta és el taller 'Fes la teva joguina reutilitzant envasos', en què s'explica als nens com reutilitzar envasos per fer edificis i construir una ciutat imaginària.

A banda dels tallers, el Petit FICMA inclou altres activitats pensades per al públic familiar. Per exemple, han previst la projecció de curts per a infants de 4 a 12 anys (d'inspiració positiva i d'educació ambiental) i de documentals. Curts d'inspiració positiva : Es tracta d'una selecció de curtmetratges sense diàlegs adreçat a nens i nenes de 4 a 8 anys en què s'expliquen situacions ambientals i socials d'una manera molt positiva, que donen exemples de comportaments i actituds inspirant els infants a fer accions positives en el seu entorn.

: Es tracta d'una selecció de curtmetratges sense diàlegs adreçat a nens i nenes de 4 a 8 anys en què s'expliquen situacions ambientals i socials d'una manera molt positiva, que donen exemples de comportaments i actituds inspirant els infants a fer accions positives en el seu entorn. Curts per a l'educació ambiental : Selecció de curts de ficció destinat a nens i nenes a partir de 8 anys, en el qual s'explica una situació ambiental o social i quina és la millor manera per enfrontar-la.

: Selecció de curts de ficció destinat a nens i nenes a partir de 8 anys, en el qual s'explica una situació ambiental o social i quina és la millor manera per enfrontar-la. Introducció al documental : Des del FICMA volen incentivar que els més joves s'acostumin al gènere documental, que permet endinsar-se en realitats que potser d'una altra manera seria impossible. Proposen als nens i nenes a partir de 12-14 anys a mirar un seguit de documentals curts per conèixer la situació del nostre planeta.

: Des del FICMA volen incentivar que els més joves s'acostumin al gènere documental, que permet endinsar-se en realitats que potser d'una altra manera seria impossible. Proposen als nens i nenes a partir de 12-14 anys a mirar un seguit de documentals curts per conèixer la situació del nostre planeta. Divercine: Col·lecció de curtmetratges de la programació d'aquest festival amic del FICMA i que se celebra anualment des de fa 27 anys a Uruguai. Zoom Programació per a tota la família Pensant en una estona compartida entre pares i fills, el Petit FICMA inclou la proposta 'Mirades del món'. Es tracta d'una col·lecció de curts, la gran majoria sense diàlegs que mostren d'una manera irònica, divertida, en forma de denúncia o de ficció la realitat del nostre planeta des d'un prisma social o ambiental. Aquestes mirades poden ser reals o poden ser animades. Mirades animals : Què veuen els animals? Com ens veuen? Quina és la seva perspectiva? Una mirada sensibilitzadora i empàtica sobre qualsevol ésser viu.

: Què veuen els animals? Com ens veuen? Quina és la seva perspectiva? Una mirada sensibilitzadora i empàtica sobre qualsevol ésser viu. Una gota de consciència: El canvi climàtic és una realitat i afecta molts recursos naturals. Què passa amb l'aigua? Com afecta el canvi climàtic arreu del món a aquest recurs tan vital?

El canvi climàtic és una realitat i afecta molts recursos naturals. Què passa amb l'aigua? Com afecta el canvi climàtic arreu del món a aquest recurs tan vital? Jane: El multipremiat documental de National Geographic que ens explica la història de la famosa primatòloga Jane Goodall i la seva visió única per a la protecció del ximpanzés.