Fem un pastís junts?

La cuina és una opció per mantenir les criatures ocupades i, alhora, per educar en mil i un valors, entre els quals destaca el de conscienciar en la importància de cuinar. Si aprenen a preparar receptes s’estan cuidant a ells mateixos (perquè saben exactament què mengen) i poden cuidar els altres. Cuinar sempre és un acte d’amor.

Quan les criatures són petites el primer pas pot ser aprendre a fer pastissos. A mesura que es fan grans, els cuiners subratllen que cal cuinar junts receptes salades, i fins i tot un menú sencer d’un àpat. La pastisseria està bé, però sempre és això, receptes dolces (més o menys ensucrades) per als esmorzars o els berenars.

La nutricionista Lídia Casademont recomana, aprofitant que aquests dies hi ha més temps que mai, que es mantinguin tots els àpats. “No ens n’hem de saltar cap, ni tampoc hi hem d’afegir els que no hi han de ser”, afirma. Per tant, les menjades del dia són l’esmorzar a primera hora, el segon esmorzar (“pot ser una peça de fruita o un grapat de fruits secs crus”), el dinar (verdura -cuita i fresca-, hidrats de carboni, proteïna i fruita), el berenar (un iogurt o una fruita, segons el que s’hagi menjat per dinar) i el sopar (amb els mateixos components que el dinar).

Així doncs, els pastissos són excepcions per als àpats recomanats i més quan no es fa exercici, tot i que sempre hi ha maneres de fer-los més lleugers i saludables. No es tracta de fer pastissos en què el sucre sigui el primer component, sinó de buscar opcions per posar-hi aliments sans, com és el cas de la fruita, les farines integrals o els fruits secs. Sobre aquest últim ingredient, la nutricionista alerta que la recomanació és menjar-ne un grapat, uns 25 grams, i que siguin crus, és a dir, que no siguin torrats i amb mel, amb sal o amb altres ingredients que minven els beneficis de menjar-ne.

Suflé de xocolata, de Jordi Roca

El pastisser Jordi Roca ha recomanat a través del seu compte personal d’Instagram unes preparacions dolces que han tingut molt bona acollida. Els seguidors li han anat enviant les fotografies dels resultats de la seva recepta.

La seva filla, d’un any, no l’ha pogut ajudar, explica Jordi Roca, però n’ha menjat! I així ho ensenya Roca als vídeos, en què, bromes a banda, ha volgut mostrar que són receptes aptes per a petits i grans. A Girona, una de les seguidores que han preparat la recepta fil per randa, i que comparteix les seves fotografies, és la ceramista Helena Prat.

Per a 2 suflés

2 rovells d’ou

2 clares

40 g de sucre

50 ml d’aigua mineral

50 g de xocolata (del percentatge de cacau que tingueu)

Oli d’oliva

Elaboració

Comenceu escalfant l’aigua mineral i, quan estigui calenta, aboqueu-la en un bol, on tindreu preparada la xocolata, prèviament esmicolada. Barregeu-ho bé i tot seguit afegiu-hi els rovells d’ou. Torneu-ho a remenar-ho ben bé.

Feu servir bols petits, que haureu d’untar -tant les parets com la base- amb oli d’oliva. Reserveu-los. Munteu les clares juntament amb el sucre en un bol gros, i quan ja ho tingueu fet afegiu-ne una part a la barreja de xocolata que acabeu de preparar. Ha de quedar ben barrejat. Ara és el moment que aboqueu tota la barreja dins del bol on us queden la resta de les clares muntades. Torneu-ho a remenar ben bé, perquè ha de quedar una massa homogènia.

Ompliu els recipients amb la preparació, i col·loqueu-los al forn a 180 graus entre 5 i 7 minuts.

‘Micuit’ de xocolata negra

El pastisser Miquel Guarro, director de pastisseria de l’Escola Hofmann, proposa un micuit de xocolata negra, per a bols petits.

Per a un pastís de 450 grams

445 g d’ous

295 g de sucre

315 g de cobertura de xocolata negra

295 g de mantega (82% M.G.)

115 g de farina normal

20 g de cacau en pols

3,5 g d’impulsor

Elaboració

Munteu els ous amb el sucre amb l’ajut d’unes varetes o amb batedora. Tot seguiu, foneu la xocolata, per una banda, i la mantega, per l’altra, ajunteu-ho i mantingueu-ho a 40 graus. No s’ha de refredar. Afegiu-hi la preparació dels ous amb el sucre i remeneu-ho bé. Unteu amb una mica de mantega el recipient o recipients que fareu servir. Poseu-ho al forn 7 minuts a 210 graus. Per guarnir-ho, avellana torrada amb pell a trossos.

Pa de pessic genovès

El cuiner Àlex Jiménez, del restaurant Bocafí d’en Noguera, proposa una recepta clàssica, un pa de pessic genovès.

Per a un pastís

6 rovells

130 g de sucre

200 g de farina

Per muntar les clares: 70 g de sucre + 6 clares

Elaboració

El primer pas és muntar els rovells amb el sucre. Sabreu que està ben muntat perquè quan aixequeu l’espàtula s’hi haurà format com una cinta. Passeu la farina per un colador xinès, perquè quedi ben fina. Reserveu-la. Munteu les clares amb els 70 grams de sucre. Podeu fer-ho tant a mà com amb la batedora. Quan ja ho tingueu fet, afegiu-les a la primera barreja, la dels rovells amb el sucre, i després aboqueu-hi també la farina. Remeneu-ho bé.

Aboqueu la barreja en un motlle untat amb mantega i farina, i poseu-lo al forn durant 25-30 minuts a 180 graus.

Pastís de iogurt, plàtan i maduixes

Els cuiners Eduard Xatruch, Oriol Castro i Mateu Casañas, del restaurant Disfrutar, a Barcelona, i del Compartir, a Cadaqués, proposen una recepta que ells mateixos han preparat a casa. Han apostat per una preparació senzilla que permeti que la canalla hi pugui participar, i que sigui llaminera però també saludable i nutritiva. “Aquest pastís és fàcil, ràpid, econòmic i molt bo”, asseguren els cuiners.

Per a 6 racions

2 ous

150 g de sucre

1 iogurt natural de 125 g

200 g de farina

2 plàtans

200 g de maduixes

100 g de xocolata en rajola

1 sobre de 16 g de llevat de pastisseria

25 g de mantega (per pintar el motlle)

Elaboració

Comenceu pelant i laminant els plàtans. Reserveu-los.

Tot seguit, renteu les maduixes, traieu-ne els peduncles i talleu-les a trossos petits. Reserveu-les.

El següent pas és esmicolar la xocolata. Reserveu-la.

Escalfeu el forn a 180 graus.

Mentrestant, en un bol, trenqueu els ous, incorporeu-hi el sucre i bateu-ho amb l’ajut d’unes varetes de cuina. Si teniu muntadora, també podeu fer-la servir. L’objectiu és que els ous blanquegin i tinguin una textura cremosa i airejada.

Ara serà el moment d’afegir-hi el iogurt, i de tornar-ho a remenar.

Afegiu-hi ara el llevat i la farina, molt a poc a poc, sense deixar de remenar perquè heu d’obtenir una massa sense grumolls.

Per continuar, afegiu-hi les fruites tallades i la xocolata esmicolada.

Pinteu amb mantega un motlle per a pastissos d’uns 30 cm de diàmetre, i després aboqueu-hi la massa del pastís a dins.

Coeu-lo durant uns 25 minuts al forn.

Deixeu-lo refredar i després desemmotlleu-lo.

SEMPRE QUE RESPECTEU LA QUANTITAT DE FRUITA NECESSÀRIA PER A LA RECEPTA, LES PODEU CANVIAR PER LES QUE MÉS US AGRADIN.

Pastís de llimona

El pastisser Eric Ortuño, de L’Atelier, a Barcelona, proposa un pastís de llimona.

Per a un pastís de 450 grams

1 ratlladura de llimona

4 ous

350 g de sucre

150 g de nata líquida

280 g de farina

6 g de llevat químic

100 g de mantega fosa

Elaboració

Barregeu els ous amb el sucre. Quan ho tingueu ben barrejat, aboqueu-hi la nata. A part, barregeu la farina juntament amb el llevat i, quan ho tingueu ben mesclat, afegiu-hi la mantega. Coeu-ho en un motlle de 8 cm x 3 cm a 180 graus durant 15 minuts aproximadament.

Per fer el glacejat de llimona necessitareu 150 de sucre glaç i 300 g de llimona espremuda. En aquest cas el que heu de fer és barrejar-ho tot fins a aconseguir una textura suau i lleugera. Quan ho tingueu, l’aboqueu per sobre del pastís just quan acabi de sortir del forn, perquè amb el contrast de temperatura cristal·litzi.