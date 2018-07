Un passaport cultural per a ments curioses

Amb la intenció d’eliminar barreres i obrir les portes dels espais culturals als infants, El Culturista i Me&Mine s’han unit per editar el primer ‘Passaport Cultural’, un llibret d’activitats il·lustrat i dissenyat per Joana Casals Pelegrí, on els petits 'culturetes' poden anotar i enregistrar les seves experiències culturals tot acompanyant-los en el descobriment de l’àmplia dimensió de la cultura en totes les seves disciplines: circ, dansa, titelles, teatre, música, cinema, pintura, escultura, literatura...



Amb un format de quadern d’activitats, el ‘Passaport Cultural’ consta d’un dietari de propostes relacionades amb les arts escèniques i la música. A més, inclou una petita guia per gaudir de museus i galeries d’art i una secció especial per al cinema. També s’ha previst un apartat per recordar i anotar tots els tallers culturals on ha participat la criatura, així com unes pàgines que podran dedicar a fer la seva pròpia hemeroteca literària, discogràfica i fílmica. Finalment, compta amb un petit apèndix de vocabulari cultural i d’idees per explorar el món cultural.

Es busca que la canalla elabori la seva pròpia hemeroteca literària, discogràfica i fílmica





L’objectiu d’aquest passaport és permetre a les criatures anotar, enregistrar i allargar les seves experiències culturals. Els promotors d’aquesta iniciativa també busquen incentivar el consum cultural i oferir continguts i propostes d’activitats per aprofundir en família en tots els àmbits culturals. Tot plegat per estimular la curiositat i una relació activa amb la cultura, amb la finalitat d’aconseguir crear un públic crític i actiu.





A més de registrar la seva activitat cultural, els portadors d’aquest passaport poden accedir a avantatges especials en uns quants equipaments culturals de la ciutat de Barcelona. Per beneficiar-se’n només cal registrar el passaport en aquesta pàgina web i rebre informació de totes les propostes exclusives.