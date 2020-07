Va de cine!

Aquest divendres s'estrena a les plataformes en línia -com Filmin- La meva setmana extraordinària amb la Tess, una pel·lícula per descobrir la importància de la família. Explica la història del Sam, un nen d'onze anys, que passa una setmana de vacances amb la família en una illa holandesa. És un nen reflexiu que es proposa fer un entrenament per aprendre a estar sol, amb l'objectiu de preparar-se per al moment en què els seus pares i el seu germà gran ja no hi siguin. Al llarg d'aquestes vacances coneixerà la Tess, una nena vital, divertida i excèntrica que viu sola amb la seva mare, i que amaga un misteri que el Sam acabarà descobrint. L'aventura amb la Tess ajudarà el Sam a posar en valor l'amistat i la vida compartida amb les persones que l'envolten.

La pel·lícula contraposa dos models de família molt diferents. D'una banda, hi ha la família del Sam, més aviat tradicional, amb un pare i una mare que estan junts i amb dos fills. De l'altra, hi ha la família de la Tess, filla única, sense pare, que viu amb la seva mare soltera. També trobem l'exemple del Hill, un mariner ermità que vivia amb la seva dona però que gairebé no es relaciona amb ningú des que ella va morir. Tot i que fa dècades es tendia a reproduir el model tradicional de mare, pare i fills, actualment hi ha cada vegada més diversitat familiar, amb famílies monoparentals (en què els fills tenen només el pare o només la mare), homosexuals (amb dos pares o dues mares), famílies separades, famílies amb fills adoptats o famílies enllaçades (amb mares i/o pares separats que han construït una segona família). El film posa de manifest que totes les famílies poden ser bones i funcionals i, també, que cap família és perfecta, sigui o no tradicional.



La pel·lícula és l'adaptació cinematogràfica d'una novel·la juvenil de l'escriptora holandesa Anna Woltz que porta el mateix títol que el film.

Les pel·lícules de Pack Màgic, a la carta

Pack Màgic On Demand posa a la carta el cinema infantil, tranquil i en català de Pack Màgic perquè es pugui veure una, dues o totes les vegades que es vulgui. Els films, procedents majoritàriament de filmografies europees, estan compromesos amb la diversitat cultural i estètica i posen en valor la contemplació i la comprensió per fugir de la violència estètica i narrativa que pràcticament domina les pantalles comercials, sense renunciar al plaer i la diversió.

Les últimes estrenes i els clàssics de la distribuïdora tracten temàtiques diverses que fan més fàcil la tasca dels pares de resoldre situacions quotidianes i els pot ajudar a tractar temes complexos, com els prejudicis, l’amistat, la por, les injustícies, la resolució de conflictes, l’arribada d’un germanet, com afrontar els canvis, o fins i tot la gentrificació, entre molts altres.

Pack Màgic On Demand permet llogar o comprar les pel·lícules en pocs clics, sense necessitat d'abonar mensualitats. Hi podeu accedir des d'aquest enllaç.