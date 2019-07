BANYOLES: Pedalejant cap a la prehistòria

Avui us proposem fer una volta al llac més gran de Catalunya. ¿Sabíeu que just a la vora s’hi van instal·lar a viure els primers catalans? Podreu veure com vivien i fins i tot convertir-vos per una estona en homes i dones de la prehistòria! Us ve de gust? El llac de Banyoles ocupa l’equivalent a més que 200 camps de futbol junts! En aquesta expedició us proposem donar-li la volta perquè us feu una idea de com és de gran. Podeu fer-la en bici i trigareu, sense aturar-vos, aproximadament mitja hora o, caminant, una hora i mitja. Preparats? Aquest mapa us servirà de guia. Nosaltres us proposem començar al parc de la Draga perquè hi ha un aparcament on els pares poden deixar el cotxe. Però si inicieu la ruta en un altre punt, haureu de canviar l’ordre de les parades...

Pel camí no deixareu de veure aigua i més aigua. Però d’on ha sortit? Les aigües que omplen el llac venen de molt i molt lluny, de les muntanyes de l’Alta Garrotxa. Recorren quilòmetres i quilòmetres sota terra fins que, en arribar a Banyoles, surten cap a enfora a causa de les condicions del terreny. Aquests sortidors estan sota l’aigua, repartits pel llac, a molts metres de profunditat, i per això no els veieu. N’hi ha 13 i aboquen al llac centenars de litres cada segon. Ah! I no oblideu ficar a la motxilla el banyador i la tovallola...

Mirador de la Cuaranya

Sou al mig del llac, un lloc excel·lent per admirar la flora i la fauna de la zona. A l’entorn del llac hi ha boscos d’alzines, roures… i un munt de plantes. També hi viuen una pila d’ocells que troben aquí un indret ideal per alimentar-se i fer els seus nius. I a l’aigua potser hi veieu algun peix! Perquè al llac de Banyoles hi viuen més d’una desena d’espècies diferents de peixos. ¿Sabíeu que a l’estany també hi creix una roca? Es diu travertí i va creixent de mica en mica, a mesura que es va dipositant una substància anomenada carbonat de calci que l’aigua ha arrencat de les roques durant el seu llarg viatge sota terra des de les muntanyes de l’Alta Garrotxa i ha transportat fins al llac. Fixeu-vos-hi bé, a veure si en veieu durant el trajecte!

Compte amb els avions! Pareu atenció a uns senyals que hi ha molt a prop del llac. N’hi ha un de ben curiós: hi surt dibuixat un avió. Per què hem de tenir precaució? Perquè quan hi ha incendis a prop els hidroavions venen al llac a recollir aigua.

Pesquera Marimon

Ja esteu enfilant la vora del llac més pròxima a la ciutat de Banyoles. ¿Veieu una mena de casetes construïdes sobre l’aigua del llac? S’anomenen pesqueres. Se les van fer fer, fa més de cent anys, alguns banyolins rics que volien pescar al llac tranquil·lament des d’una zona privilegiada. Al principi pescaven des d’allà mateix. Més tard van començar a sortir a pescar en barques i van haver d’ampliar la caseta per poder entrar-hi l’embarcació. I al final de tot algunes famílies van acabar fent-la servir de casa d’estiueig! Hi ha 20 pesqueres construïdes a la vora del llac. Algunes són ben senzilles i d’altres, com aquesta que veieu, són autèntiques obres d’art. Si en voleu veure una per dins haureu d’anar a la pesquera número 10, que ara és una oficina de turisme.

Banys Vells

Poc després d’haver passat els Banys Vells, veureu un canal per on surt l’aigua del llac. Com es diu?** Aneu amb compte, que abans d’arribar als Banys hi ha un altre de canal que es diu Rec Major. No us equivoqueu! Aquests recs es van construir per portar l’aigua del llac a la ciutat i aprofitar-la per rentar la roba, regar els conreus, fer funcionar els molins i les indústries… Els recs s’endinsen dins de la ciutat, però, si els seguíssiu, els acabaríeu perdent de vista perquè bona part d’ells estan soterrats: a sobre s’hi han construït edificis. ¿Sabíeu que dins de la ciutat de Banyoles hi ha 33 quilòmetres de recs? Si anéssiu en cotxe, trigaríeu mitja hora a recorre’ls!

** Rec de la Figuera d’en Xo

Parc de la Draga

Ja heu fet gairebé la volta al llac. Sembla un bon lloc per viure-hi, oi? Doncs això mateix van haver de pensar els primers catalans. Quan els homes prehistòrics van aprendre a conrear la terra, van deixar d’anar de cova en cova i van instal·lar-se a viure a la vora dels seus conreus. I just aquí, a la vora del llac, van aixecar un poblat, un poblat neolític. Les restes d’aquell poblat es troben enterrades, però a Banyoles han reproduït unes cabanes com la dels prehistòrics perquè ens puguem sentir i puguem viure per una estona com els neolítics. Allà podreu aprendre a fabricar els recipients de ceràmica on guardaven els aliments i podreu fer punteria amb les llances que feien servir per caçar animals.

A descansar!

Ja heu completat la volta a l’estany! Si teniu gana, podeu fer un pícnic en unes taules que hi ha al parc de la Draga, molt a prop del poblat neolític. Si voleu jugar, també trobareu un parc infantil a la vora. I si teniu calor poseu-vos el banyador, agafeu la tovallola i aneu-vos a banyar. Al llac hi ha tres zones on us podeu remullar. A la Caseta de Fusta podreu banyar-vos sense haver de pagar. A la zona del Club Natació Banyoles haureu de pagar una entrada i a la zona dels Banys Vells haureu de consumir alguna cosa al bar per poder-vos-hi fer una remullada. Vosaltres trieu!