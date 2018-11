Acció ciutadana per preservar les platges

La regressió del litoral és una realitat. Les platges metropolitanes estan cada vegada més amenaçades, especialment pels temporals que les afecten els mesos de tardor i d’hivern. Els reptes per conservar-les cada vegada són més grans i necessiten la implicació de tota la ciutadania. Per aquest motiu, l’11 de novembre es va dur a terme la jornada Acció Platges Met, una iniciativa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que es realitzava per primera vegada de manera simultània als vuit municipis metropolitans del litoral -Castelldefels, Gavà, Viladecans, el Prat de Llobregat, Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Badalona i Montgat- i en què van participar 300 ciutadans amb la voluntat de dur a terme actuacions per protegir i defensar aquests espais dels perills que els amenacen.

PRESA DE CONSCIÈNCIA

Sota el lema 'Tornem a la platja el que ens dona', es van portar a terme quatre actuacions principals que al mateix temps han servit per posar el focus en aspectes importants però que, de vegades, passen desapercebuts a la ciutadania, com és el cas de les plantacions populars en dunes. Les platges de Castelldefels, Sant Adrià de Besòs i Gavà van acollir la plantació d’un total de 875 exemplars de borró, l’espècie vegetal que potencia la formació de les dunes híbrides. Aquests escuts naturals de vegetació són peces imprescindibles per protegir les platges dels temporals i, a la vegada, per naturalitzar uns espais oberts que freqüenten més de 10 milions d’usuaris al llarg de l’any. L’activitat es va completar amb contes i tallers per als més petits per descobrir també el fons del mar i els animals que l’habiten, com ara les meduses.

A la platja de la Murtra de Viladecans s’hi va realitzar una sessió de neteja de vegetació invasora. L’objectiu de l’acció va ser retirar espècies que no pertanyen a la biodiversitat natural de l’ecosistema d’aquest espai per preservar-ne la vegetació autòctona, com ara l’espartina, una planta típica d’aquest hàbitat però molt fràgil i que actualment està en procés de desaparició a la zona del delta del Llobregat. Per la seva banda, la platja del Prat de Llobregat va acollir la recreació del rescat d’un dofí. L’objectiu principal de l’activitat va ser visualitzar el procés de rescat d’uns mamífers que pateixen la pressió humana sobre els ecosistemes marins. En aquest sentit, l’AMB compta amb una gestió integral de les platges que preveu protocols com la retirada de meduses, l’arribada d’animals marins a la sorra o bé abalisaments de protecció en espècies en perill d’extinció. En aquest cas, la iniciativa destinada a un públic familiar es va completar amb una visita a la Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins (CRAM), on els participants van poder descobrir in situ les feines que desenvolupa l’entitat.

La ciència ciutadana es va convertir en la protagonista de l’activitat per detectar microplàstics a la sorra del litoral de Badalona. Un total de 42 persones van participar en la platja dels Pescadors i a l’Escola del Mar en aquesta i altres propostes que van servir per contribuir a generar coneixement sobre la quantitat de plàstic a les platges que, posteriorment, servirà per a un estudi científic en el marc del projecte Plàstics 0. Aquests residus suposen un problema ambiental de primer ordre a les platges del Mediterrani i una amenaça real per a la biodiversitat. Per aquest motiu a Barcelona, durant la mateixa jornada, també es va realitzar una activitat per tractar la detecció de microplàstics inclosa en el Laboratori de la Platja.