Què llegim aquesta nit?

Juguem a fer ioga de bon matí

LOREBA PAJALUNGA (EDITORIAL VV KIDS)

Les postures i pràctiques d’aquest llibre estan destinades a aquells nens i nenes que, des del moment en què es desperten, no poden contenir la seva inesgotable vitalitat. Els exercicis els deixaran carregats d’una gran energia positiva i, al mateix temps, experimentaran una agradable sensació de calma i confiança en ells mateixos. Lectura recomanada a partir de 3 anys.

Poemes de fred i manta

NÚRIA ALBERTÍ I MERCÈ GALÍ (EDITORIAL EL CEP I LA NANSA)

Un poemari que és una petita joia i que està adreçat a prelectors i primers lectors. El llibre presenta 7 poemes sobre l’estació de l’hivern acompanyats de boniques il·lustracons, tots ells relacionats amb temàtiques properes a l’edat dels seus lectors: el fred, Nadal, la neu, els refredats, etc. Recomanat a partir de 2 anys.

La maleta

NÚRIA PARERA (EDITORIAL BABULINKA BOOKS)

Qui no té dret a omplir una maleta amb el somni d’una millor vida? Aquesta maleta és testimoni de vides diferents que transcorren durant el segle XX: a les colònies tèxtils, la revolució obrera, la Guerra Civil, l’exili, la caiguda del franquisme... Un relat poètic per reflexionar sobre la tendència cíclica de la història, com si no n’aprenguéssim mai prou. Recomanat a partir de 12 anys.

La última sirena

EVA MILLET I ROMY BERNTSEN (EDITORIAL B DE BLOK)

Aquesta és la història de la Clara, una “hipernena” que, per una crisi familiar, haurà de passar l’estiu amb uns tiets avis a qui no coneix, en una illa del Mediterrani. Allà descobrirà un vida més slow, en què és possible entretenir-se sola i en què la natura tindrà un paper protagonista. L’amistat amb una curiosa criatura la farà endinsar-se en una aventura i descobrir el secret que guarden els seus tiets. Una història sobre la màgia de l’amistat. Recomanat a partir de 9 anys.

Ja us enxamparé, pocavergonyes!

XAVIER BLANCH I SÍLVIA CABESTANY (EDITORIAL ANIMALLIBRES)

En Peret i en Xesco són molt diferents, però també amics inseparables. Amb les nenes no s’hi fan gaire perquè diuen que són toves, ploramiques i que es passen el dia explicant-se secretets. Però només amb l’ajuda de la Tona i la Laia podran trobar els veritables culpables dels misteriosos robatoris que s’estan produint al poble. Per on començaran a investigar? Recomanat a partir de 8 anys.

Conte d’hivern

JILL BARKLEM (EDITORIAL BLACKIE LITTLE)

'La bardissa secreta i els contes de les quatre estacions' són un dels clàssics de la literatura contemporània infantil més celebrats i editats arreu del món. I també una petita finestra a un indret secret, fascinant, ple de detalls i naturalesa viva i desfermada. Jill Barklem va investigar durant anys què passava a les bardisses que veia quan mirava per la finestra del tren durant els viatges d’anada i tornada de l’escola d’art. Va decidir transformar tot aquest aprenentatge i els seus apunts en quatre bellíssims contes estacionals, gairebé com si es tractés d’un tractat de botànica i vida campestre. Recomanat a partir de 6 anys.

Quan jo vaig néixer

ISABEL MINHÓS MARTINS I MADALENA MATOSO (EDITORIAL TAKATUKA)

La vida és un descobriment continu que comença amb el naixement. El narrador d’aquest conte, un nen de mirada innocent i fascinada pel món, explica tot el que ha après de la vida i com és de meravellós saber que cada dia en continuarà descobrint una miqueta més. I és que la descoberta del món comença al ventre de la mare. Lectura recomanada a partir de 3 anys.

Mortina. Un cosí molt esnob

BARBARA CANTINI (EDITORIAL LA GALERA)

Un dia, per sorpresa, es presenta a la Vil·la Decadent, on la Mortina viu amb la seva tia Agonia, el cosí Dilbert, un nen molt esnob i estirat que a tot hi troba pegues, dient que ha rebut una misteriosa invitació. Què passarà? Recomanat a partir de 6 anys.

Baixa dels núvols!

GERMÁN MACHADO I MAR AZABAL (EDITORIAL EKARÉ)

Cada matí, a la protagonista li diuen: “Baixa del núvol, dormilega!”. Pensen que està als núvols, però no és així; està ocupada descobrint tot allò que l’envolta. Un àlbum poètic sobre el valor de la imaginació. Recomanat a partir de 3 anys.

Jules Verne i la vida secreta de les dones planta

LEDICIA COSTAS (EDITORIAL BARCANOVA)

La família de la Violeta amaga un secret mil·lenari, però Jules Verne, el cèlebre escriptor, ho vol saber tot de les dones planta... Misteri, aventura i màgia ancestral en un trepidant viatge contrarellotge. Recomanat a partir de 9 anys.

Fia-faia

XAVIER PEDRALS I KAP (EDITORIAL MEDITERRÀNIA)

Amb aquest llibre, petits i grans podreu conèixer una festa de foc molt antiga i singular que se celebra per Nadal a Bagà i a Sant Julià de Cerdanyola i que consisteix en la baixada de falles des de la muntanya fins a les dues poblacions.

L’ofici que més m’agrada

CARLES BALLESTEROS (EDITORIAL COMBEL)

A partir d’un joc d’endevinalles, aquest llibre presenta a la canalla oficis i professions. Podran observar les imatges, aixecar les solapes i endevinar què vol ser de gran cadascun dels nens i nenes del conte. Recomanat a partir de 3 anys.