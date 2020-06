Com és la literatura que volen els joves?

Es tendeix a pensar que els adolescents no s’acosten ni a la cultura ni a la lectura i, si ho fan, és a través de l’institut. Però no és del tot cert i cal trencar aquests mites. Com explica Glòria Granell, responsable de la programació de pensament i literatura de l’Ajuntament de Girona i directora del Festival MOT Girona, “els joves tenen la seva pròpia cultura, en formats i temes diferents, que cal posar en valor; cal escoltar-los i crear, amb ells, els seus espais a les programacions culturals”.

Segons el Baròmetre d’hàbits de lectura i compra de llibres a Espanya 2019, la lectura en nois i noies és generalitzada, i just és a partir dels 16 anys que a poc a poc comença a caure el nombre de lectors freqüents fins als 25-30 anys, que és la franja d’edat en què menys es llegeix. Per als joves, la lectura és una activitat que “contribueix a tenir una actitud més oberta i tolerant”, “és emocionant i estimulant” i és una “ajuda per comprendre el món que ens envolta”.

NOVES TENDÈNCIES

El 28 de febrer es va celebrar l’entrega de premis del 6è Concurs de Booktrailers impulsat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el departament de Cultura, a través del Servei de Biblioteques de Catalunya. Un certamen adreçat a joves d’entre 12 i 18 anys amb l’objectiu de promoure la lectura i animar-los a difondre els seus llibres preferits a través de vídeos curts que enganxin i emocionin. Teresa Fèrriz, responsable de nous projectes de la UOC, explica que “proposar als estudiants la ideació, disseny i producció d’un booktrailer permet al professorat treballar transversalment tot un seguit de competències específiques de cada àrea, però també transversals, per potenciar la creativitat, el pensament crític i el treball en equip, a més de les competències digitals”. “Algunes de les millors pràctiques s’han realitzat quan han col·laborat el professorat de llengua i literatura, de tecnologies, d’audiovisuals i de dibuix, i s’han inserit dins la metodologia del treball per projectes”, comenta.

Tallers de bibliotràilers a les biblioteques Per animar els adolescents a participar en el concurs, durant els mesos de novembre i desembre es van oferir dotze tallers de tràilers de llibres a les biblioteques de Catalunya. Hi van participar escoles i usuaris de les mateixes biblioteques i també es van oferir tallers per oferir-los recursos per començar a treballar a l’aula aquest nou format audiovisual tan enriquidor. En els últims anys, el format bibliotràiler ha esdevingut un recurs i una metodologia de treball cada vegada més utilitzat pels professors dels centres escolars catalans.

En aquesta última edició hi han participat 540 nois i noies de 55 centres educatius, en col·laboració amb 37 biblioteques públiques de tot Catalunya. Així, s’han presentat 180 propostes en les diferents categories del premi: el millor vídeo, el millor guió, el més creatiu, el millor bibliotràiler de temàtica fantàstica i, com a novetat d’enguany, el bibliotràiler més votat per les biblioteques. Com apunta Fèrriz, “la realització d’un booktrailer és molt diferent de l’experiència individual d’un booktuber -una persona sola parlant davant d’una càmera-. Els estudiants treballen col·laborativament a partir d’una metodologia dirigida pel professorat que permet reforçar els processos d’ensenyament-aprenentatge. Tots els estudiants del grup es posen al servei del projecte, cadascú des de les seves intel·ligències múltiples. Això fa que el resultat sigui la suma de tothom i, sobretot, la suma de les creativitats i les passions de cadascú”.

PARTICIPACIÓ

Per poder participar en el concurs, els joves s’hi van inscriure en grups d’entre dues i cinc persones. Un cop triat el llibre, que podia ser de qualsevol gènere, van escriure el guió del seu vídeo i el van produir gravant-lo amb el mòbil o una càmera per poder-lo editar. Un cop acabat, el van penjar a YouTube o Vimeo. Els guanyadors es van endur una càmera d’acció, un lot de llibres i un diploma acreditatiu.