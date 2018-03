Nova convocatòria del premi Pilarín Bayés

El premi Pilarín Bayés de contes escrits per infants registra aquest any unes xifres de participació molt altes que en denoten la salut i la vigència. A la quinzena edició del certamen literari infantil s'hi han presentat 1.097 contes i hi han participat 7.288 nens i nenes de 6 a 12 anys de 147 escoles de tot el territori. En aquesta edició, la temàtica del concurs gira entorn del lema "Idees per canviar el món".



Dels contes presentats -escrits individualment, en grup o per classe- 578 competeixen a la categoria del cicle superior d'ensenyament (10-12 anys), 374 a la de cicle mitjà (8-10 anys) i 140 a la de cicle infantil (6-8 anys). 5 contes són obra d'alumnes d'educació especial (6-12 anys), una nova categoria que s'ha incorporat enguany al premi.

El premi literari infantil estrena la seva nova categoria de creació audiovisual amb més de 40 clips de vídeo rebuts





Aquestes xifres de participació, registrades des de novembre fins a finals de febrer, superen amb escreix les de l'edició passada: el 2017 es van presentar 770 contes al premi (327 contes més, enguany) de 124 escoles (23 més el 2018). Igualment, el nombre d'infants participants també ha augmentat respecte del 2017, any en què van participar 6.300 alumnes, en gairebé mil nens i nenes.

L'altra novetat d'enguany, l'aposta per nous formats narratius i la creació audiovisual, també ha registrat una participació remarcable. El premi ha comptabilitzat 43 clips de vídeo de 30 segons amb propostes per canviar el món. Se seleccionaran les tres millors idees, el premi de les quals serà la producció en format d'animació.

147 escoles d'arreu de Catalunya participen en aquest certamen literari





El premi Pilarín Bayés està impulsat per l'Editorial Mediterrània i per l'Obra Social Sant Joan de Déu. El certamen pretén estimular l'escriptura i la creativitat dels més petits de la nostra societat i sobretot, reflexionar cada any sobre una temàtica diferent que ens envolta en aquest món.