Pantalles tot el dia? Compte!

Amb el tancament de les escoles, els experts advertien que les pantalles ocuparien la meitat del temps de la canalla. Així ho alertava Qustodio, plataforma de seguretat i benestar digital per a famílies, després d'observar la tendència que s'estava registrant a Itàlia, on les visites dels menors d'edat a llocs web i el temps dedicat a les aplicacions mòbils es van disparar en un 50% en els primers quatre dies de confinament. Uns dies després de decretar el confinament a Espanya, l'empresa ja va poder constatar –amb una anàlisi del seu comportament en línia– que l'activitat online dels menors espanyols havia augmentat un 180%.

Com apunta el CEO i cofundador de Qustodio, Eduardo Cruz, "avui dia els nens i nenes passen més temps en línia que qualsevol altra generació, i durant els caps de setmana o les vacances augmenten la seva exposició en línia entre un 20% i un 30% en comparació amb un típic dia d'escola. Per això ens va sorprendre i preocupar que aquestes xifres fossin molt superiors amb el tancament de les escoles a Itàlia, ja que significa que els nens italians estan vivint pràcticament una vida 100% digital".

Aquest augment es deu principalment al fet que els pares es veuen obligats a treballar des de casa i a tenir cura dels seus fills al mateix temps, per la qual cosa no poden controlar el temps que passen davant dels seus dispositius. Davant d'aquesta realitat, María Guerrero, psicòloga experta de Qustodio, alerta que "la coherència és clau quan es tracta de nens i el temps que passen davant de les pantalles". "Si es canvien les regles ara serà extremadament difícil tornar a com eren abans les coses". De la mateixa manera que és recomanable que els pares no donin als nens temps extra davant les pantalles durant les vacances d'estiu, això mateix també s'hauria d'aplicar en aquesta situació. Una empresa gens fàcil.

No només es tracta de quant temps passen davant els dispositius, sinó també de què estan veient

I no es tracta només de quant temps passen davant els dispositius, sinó també de què estan veient. Molts serveis en línia estan aprofitant aquesta crisi per subministrar eines o continguts gratuïts de l'àmbit educatiu, cert, però també ho fan altres canals amb continguts gens adients per a la canalla. Per això és bo tenir presents algunes recomanacions:

Podcasts enfront de YouTube. Així podem controlar què veuen.

Fer exercici a casa. Mantindrà els nens entretinguts i reduirà la seva exposició digital.

Desconnexió primerenca. És bo apagar totes les pantalles (TV inclosa) una hora abans que els nens vagin a dormir per evitar la llum blava dels dispositius, que afecta la qualitat del son.

Adeu al xumet digital! A l'hora de dinar i sopar cal resistir la temptació i mantenir tots els telèfons mòbils fora de la taula.

Un model a seguir. Pares i mares són el model a seguir, per tant, caldrà que deixin el mòbil si no és absolutament necessari i que dediquin temps a parlar amb els fills.

Límits de temps davant la pantalla. El millor és evitar l'exposició digital per als nens menors de 2 anys i limitar a una hora davant de les pantalles els nens de 2 a 5 anys. Cal establir els límits respecte a l'edat, la maduresa i el grau d'afinitat del nen amb les tecnologies.

Descans digital. És recomanable que els menors es prenguin descansos cada 45 minuts de temps enfront dels dispositius per protegir els ulls.

Sempre atents! No només cal saber què veuen els nens a les seves pantalles, els pares també han de conèixer les últimes tendències en línia, conèixer l'apli de moda o quina és la classificació per edats del videojoc d'èxit entre la canalla.

En tot cas, al març, el temps dedicat pels menors a l'ús d'aplicacions educatives va augmentar cinc vegades més que el destinat a xarxes socials. A nivell global l'ús d'aplicacions educatives ha crescut un 105% en l'últim mes a mesura que el coronavirus s'estenia, i supera les xifres dels videojocs (30%), xarxes socials (20%) i entreteniment (8%). A Espanya, però, la xifra se situa en el 40%, i és la més baixa, tot i que lidera el creixement en l'ús d'aplicacions de comunicació amb un 75%.