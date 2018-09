Encarar la tornada a l'escola (emocional i econòmicament)

En els pròxims dies, milers d’escolars començaran un nou curs. Com els adults, els infants també poden patir un trastorn postvacances, que es manifesta, entre altres símptomes, amb cansament, canvis d’humor o, en casos més puntuals, problemes estomacals. Per evitar-los –o com a mínim minimitzar-los–, els psicòlegs de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) aconsellen introduir alguns hàbits els dies abans de tornar a classe. "La clau és posar el focus en tots els aspectes positius que té l'inici de curs: retrobament amb els amics, professors, nous reptes...", explica la professora dels estudis de psicologia i educació Mireia Cabero. "En cas que se’ls desperti un rebuig exagerat, s’hauria de buscar el perquè: si és per alguna activitat, per algun company...", apunta.



Per als experts, els cinc hàbits clau que s’han d’anar recuperant aquests dies previs són els següents:

Tornar a regular les hores de son . "L’hàbit d’anar a dormir més d’hora facilitarà que el dia que comencin l’escola es puguin llevar sense necessitat del despertador", coincideixen Cabero i el psicopedagog de la UOC Antoni Badia. Seguir una alimentació energètica que faciliti la rutina . Aquests dos experts recomanen eliminar productes amb sucres refinats propis de l’estiu, com els gelats. Retrobar-se abans de començar les classes amb els amics d’escola . "Els ajudarà a fer reviure experiències positives del curs passat", afirma Cabero. Anar a comprar el material del curs nou junts perquè s’il·lusionin amb el començament de les classes. Recordar-los les coses que els agradaven de l’escola .

Els dos professors destaquen que la dificultat de tornar a la rutina escolar es mostra d’una manera molt diferent en els menors que fan educació infantil i els que estudienESO. "Els primers ho poden manifestar en forma de plors o queixes, mentre que els segons opten majoritàriament pel silenci. Això no vol dir –deixen clar– que l’adolescent no hagi de fer cap esforç".

El 60% de les compres per a la tornada a l'escola ja es fan per internet

D'altra banda, segons un estudi realitzat per la botiga online Stikets, especialitzada en etiquetes per marcar el material escolar, el 62% de les compres d'usuaris d'internet ja es completen al mòbil, un 14% més que en el mateix període de l'any passat. Les xifres de juliol i agost, quan es concentren les vendes per a la tornada a l'escola, també revelen la caiguda de l'ús de l'ordinador per fer les compres. El percentatge de compres amb aquest dispositiu s'ha quedat en el 31%, 12 punts per sota del 43% que representava l'any passat. Igualment, l'ús de la tauleta, molt més residual, ha reculat del 9% al 6%.

El creixent predomini del mòbil a l'hora de comprar està intrínsecament relacionat amb l'èxit de determinades xarxes socials. Les mares mil·lennials, el perfil de consumidor majoritari dels productes Stikets, confien en els 'influencers' que segueixen a Facebook, Instagram o YouTube per decidir què i on comprar.

Segons dades de l'últim informe de Digilant sobre la tornada a l'escola, 8 de cada 10 mares joves s'informen a través del mòbil. El 25% ho fa a través de xarxes socials, el 74% busca promocions online en general i el 61% consulta a internet abans de finalitzar la seva compra a la botiga física.

De fet, tots els estudis coincideixen que les famílies cada vegada compren més per internet. Segons Deloitte fins al 77% dels usuaris d'internet estan disposats a comprar online si l'oferta és útil i avantatjosa. Però 2 de cada 3 usuaris prefereixen complementar la seva experiència de compra amb el canal offline, i els altres opten només per botigues tradicionals.

Quant costa la tornada a l'escola?

Per a gairebé el 40% de les famílies espanyoles, la despesa que comporta la tornada a l'escola és el principal repte al qual s'han d'enfrontar després de les vacances, segons es desprèn de l'informe 'Tornada al col·le 2018' dut a terme per Privalia, outlet online. Per al 56% de les famílies enquestades, la despesa de la tornada a l'escola se situa entre els 100 i 300 euros per fill. Les famílies nombroses són les que gasten més (el 36% afirma invertir entre 200 i 300 euros per nen), enfront del 28% del total d'enquestats. D'altra banda, els pares amb fills a l'escola bressol gasten menys que la mitjana (el 46% d'ells gasten entre 100 i 200 euros).

Els llibres de text suposen el 50% del pressupost, seguit per la roba i uniformes (32%) i, finalment, el material escolar (14%). Unes partides, però, que varien segons el grau educatiu dels nens de la família. Per exemple, en el cas dels pares amb fills a l'escola bressol la seva principal despesa es concentra en roba i uniformes (un 85%, enfront del 32% de la mitjana).

Pel que fa a les opcions d'estalvi, les famílies destaquen les ofertes especials (68%) i la reutilització de la roba o material escolar (48%). En aquest sentit, les ofertes i la compra anticipada són les opcions que més ajuden els pares amb fills de 0 a 3 anys (62% i 39%, respectivament) i en preescolar (77% i 35%). A l'hora de fer les compres necessàries per afrontar l'inici del nou curs escolar, tres de cada cinc famílies fan les compres amb un mes o més d'antelació.

En relació amb el lloc on es pot comprar tot el que és necessari, cada vegada més famílies aposten per adquirir roba i material escolar en outlets online (56%), perquè és on troben les millors ofertes. Al darrere se situen els grans magatzems (41%) i els 'marketplaces' digitals (35%).

Estalviar per evitar ensurts

Finalment, ens fixem en una enquesta del Grup KRUK, companyia de gestió de cobraments, sobre com afronten els espanyols les despeses associades a la "tornada a l'escola". Segons aquesta investigació, el 60% dels enquestats declaren estalviar amb antelació per poder fer front a aquests costos, un percentatge que ha augmentat lleument respecte a l'any passat (3,4 punts).



En aquest grup més previsor hi ha qui va estalviant amb antelació per tenir reserves i així estar preparat per si fos necessari fer un gran desemborsament (34,69 %), si bé els més organitzats declaren planificar el seu pressupost en funció de la despesa de l'any anterior (25,37 %). No obstant això, són molts els que no planifiquen les seves despeses: un 16,75 % declara que li és impossible planificar perquè les despeses varien d'any en any, mentre que un 14,07 % simplement busca la manera de finançar les despeses quan se li presenten, sense planificació prèvia. Uns altres no planifiquen perquè no ho necessiten, ja que declaren que poden assumir aquestes despeses fàcilment (22,3 %).



Calcular els pagaments que caldrà fer en aquest període i començar a estalviar per a això durant el segon trimestre de l'any pot ser la clau per no endeutar-se quan arriba setembre.