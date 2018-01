Audiollibres per familiaritzar-se amb la llengua materna

Si els llibres il·lustrats podríem dir que estan vivint un boom, d’audiollibres no n’hi ha una oferta ni de bon tros tan extraordinària. I encara menys si ho comparem amb altres llengües, en què aquest vehicle és una de les millors maneres de familiaritzar-s’hi. “Les parelles mixtes anem coixos”. Qui diu això és Gemma Terés, mare, periodista, berlinesa per elecció i una de les impulsores dels audiollibres en català de l’Associació Catalanets a Berlín, entitat nascuda fa deu anys i constituïda en associació des del 2013.

L’objectiu de mitigar aquesta diferència entre, per exemple, la literatura infantil alemanya i la catalana els va portar a iniciar una prova pilot el 2013. Algunes famílies van enregistrar alguns contes -que la Gemma tingués bon material per a l’enregistrament ho va fer més fàcil- per poder ser escoltats: alguns clàssics, d’altres segons predilecció de les famílies col·laboradores. La rebuda va ser tan bona que obria nous problemes: com els distribuïm sense incórrer en faltes contra els drets d’autor, per exemple?

UN PROJECTE MULTICULTURAL QUE IMPLICA ELS INFANTS

Barrinant com podien “fer-ho d’una manera més formal” van descobrir les possibilitats de finançament que oferia la Fundació Aktion Mensch per a projectes multiculturals que impliquessin la participació dels nens. Obtinguda aquesta subvenció, van procedir a escollir textos que no comportessin drets d’autor. Per això van convocar un concurs de relats a través d’internet que havien de complir dues condicions: “Estar escrits en català i pensats per ser enregistrats”. Com a contrapartida, l’associació oferia una petita compensació econòmica i demanava uns drets d’autoria no exclusius.

Durant l’estiu del 2016 van rebre fins a 15 relats provinents d’Alemanya, França, el Canadà i Catalunya i en van triar 10, als quals van sumar-hi 5 textos (alguns de tradicionals i d’altres de propis) de membres de la mateixa junta de Catalanets.

MARATÓ ENREGISTRADORA

Convertir aquells relats en audiollibres va comportar sessions maratonianes en un estudi de gravació: dues sessions intenses de deu hores, amb veus femenines, masculines, infantils i, fins i tot, “algun avi que estava de visita de cap de setmana”. L’edició també va comportar quatre sessions d’edició, amb la “mescla d’efectes sonors i la composició musical que va fer un membre del grup”. El resultat va ser la presentació d’un doble CD amb quinze contes que es va fer per Sant Jordi, amb la participació en la diada, fins i tot, d’un grup de teatre de catalanes que resideixen a Berlín. Per obtenir-lo, les famílies interessades només havien de fer un donatiu.

Es tracta d'un doble CD amb quinze contes

QUAN BERLÍN ÉS CASA TEVA

La Gemma, que ja fa tretze anys que viu a Berlín, explica que la ciutat és “sinònim de llibertat” i destaca, especialment, “el model d’ensenyament”, que fa possible que dins de l’escolarització pública les famílies puguin escollir diversos mètodes, com “el Montessori, l’escola clàssica o l’escola lliure”. Un model múltiple d’escolarització que no comença fins que els infants no tenen sis anys. Aquest és un dels motius pels quals els audiollibres són una eina imprescindible per conèixer la llengua pròpia, perquè, abans d’aquesta edat, la majoria dels nens encara no han après a llegir.

L’èxit de la iniciativa ha comportat que Catalanets es plantegi repetir l’operació aquest 2018, amb els ulls posats en la diada de Sant Jordi de l’any vinent per presentar un nou CD. Així, ser lluny de Catalunya no és un impediment per familiaritzar-se amb la llengua de la mare o del pare.